x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Estados Unidos desarmará a Hamas si se niega a hacerlo, advierte Trump

Uno de los puntos del acuerdo impulsado por el mandatario estadounidense incluye el desarme del grupo extremista palestino.

  • El presidente Donald Trump lanzó una advertencia al grupo Hamas luego de su viaje al Medio Oriente. Foto: Getty Images
    El presidente Donald Trump lanzó una advertencia al grupo Hamas luego de su viaje al Medio Oriente. Foto: Getty Images
Agencia AFP
hace 8 horas
bookmark

“Desarmaremos” a Hamás, incluso con el uso de la violencia si es necesario, advirtió el martes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ante la perspectiva de que el grupo islamista se niega a entregar las armas voluntariamente.

"Si ellos no se desarman, los desarmaremos nosotros. Y eso sucederá rápidamente y, quizás, violentamente", afirmó el republicano en la Casa Blanca un día después de haber visitado Oriente Medio para celebrar el alto el fuego entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza.

Lea también: Así fue el regreso a Israel de los últimos 20 rehenes vivos de Gaza

Hablé con Hamás y les dije “van a desarmarse”, y ellos dijeron “sí señor, vamos a desarmarnos”, dijo Trump al explicar que transmitió el mensaje al grupo “a través de mi gente” en lugar de hacerlo con contactos directos.

El líder republicano no dio más detalles sobre cómo pretendiente llevó a cabo el desarme de Hamás, a quienes da un plazo “razonable” para entregar las armas, sin precisar un período de tiempo concreto.

Trump recordó también que para avanzar en su plan de paz es necesario que Hamás entregue a Israel los cuerpos de rehenes fallecidos que permanecen en Gaza.

"Los 20 rehenes ya están de vuelta y se sienten bien como se esperaba. Se ha liberado una gran carga, pero el trabajo no está terminado. Los muertos no han sido retornados como se prometió”, escribió Trump en su red Truth Social.

Hamás tiene previsto entregar el martes por la noche a Israel al menos cuatro cadáveres de rehenes, según informó a la AFP un responsable palestino bajo condición de anonimato.

Tras su primera fase, con el alto el fuego, la devolución de los rehenes israelíes y el intercambio de prisioneros palestinos, la continuación del proyecto estadounidense prevé, el establecimiento en la Franja de Gaza de un gobierno sin presencia de miembros de Hamás.

Siga leyendo: Reconstruir Gaza costará más de 53.000 millones de dólares y tomará décadas, estima la ONU

Temas recomendados

Conflicto Judío - Palestino
guerra
Movimiento islamista palestino Hamás
Conflicto de Israel y Palestina
Hamás
Medio Oriente
Franja de Gaza
Israel
Palestina
Donald Trump
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida