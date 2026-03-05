Abecé del decreto que lo podría transferir a una EPS intervenida por Petro si vive en estos municipios

Las ideas del gobierno del presidente Gustavo Petro para cambiar el sistema de salud de facto y por fuera del Congreso están a la orden del día. Aun cuando eso signifique enviar a 2,4 millones de personas al limbo. O, por ahí cerca, a que su salud esté en manos de la Nueva EPS, que lleva dos años acumulando problemas. Más o menos ese sería el número de usuarios de otras aseguradoras que llegarían a esa entidad promotora de salud (EPS) en al menos 504 municipios de Colombia. Lo que quiere decir que el 45 % quedará bajo una gestión marcada por la intervención de la Superintendencia de Salud (que inició en abril de 2024). Así las cosas, los planes del Ministerio de Salud le cambiarán la vida a los habitantes de esas zonas —que están ubicadas en 27 departamentos—, en donde la única EPS que estará habilitada para funcionar será la mencionada anteriormente. Es decir, que sus habitantes no tendrán más elección que irse a la aseguradora que cumplirá dos años siendo manejada por el Gobierno Petro y que tiene problemas por todos lados. ¿Que cuáles problemas? Basta con voltear la mirada a los siguientes hechos: no presenta estados financieros desde septiembre de 2023; en menos de dos años aumentó cuatro veces sus deudas (de $6 billones a $24 billones); acumuló 120.000 tutelas sin responder y ha tenido cinco interventores en 23 meses. A pesar de estas banderas rojas, al ministro Guillermo Jaramillo y al presidente Petro les parece que nada podrá salir mal.

Echarle más leña al fuego

Todo este cambio lo consignó el Decreto 182 de 2026, que expidió el Ministerio de Salud y que establece nuevas reglas para la operación de las EPS de manera territorializada y, por consiguiente, cambia la afiliación al sistema de salud dependiendo de la zona. El documento define “mecanismos diferenciales para la operación del aseguramiento en salud con enfoque territorial y poblacional”. Esto limita cuántas aseguradoras pueden operar en un territorio según el número de habitantes que tengan, por eso aquellas con menor cobertura deberán trasladar a sus pacientes a otras más grandes, como Nueva EPS, Savia Salud y Servicio Occidental de Salud (SOS).

Pantallazo del documento de MinSalud con traslados de EPS.

En plata blanca eso implica que Nueva EPS —la aseguradora más grande del país, con 11,5 millones de afiliados— reciba esa cantidad de población. Un esfuerzo que no solo es un reto administrativo para una compañía que ni sabe su realidad financiera y no revisa las tutelas, sino un problema más a la insuficiencia de la unidad de pago por capitación (UPC), que es la plata que reciben las EPS del Estado para la atención médica de sus afiliados. Si bien no hay una cifra consolidada, entes de control, académicos y gremios apuntan a que la siniestralidad de las aseguradoras está entre el 110 % y el 120 %. Esto significa que por cada $100 que les ingresan, gastan entre $110 y $120 para cubrir la demanda de atenciones. Nueva EPS, por supuesto, no es ajena a esa situación, como ninguna otra. Así que pasarle 2,4 millones de usuarios más es aumentar esa presión financiera que las lleva asfixiando desde 2022.

Los cambios que hará el Ministerio de Salud

El decreto —cuyo borrador fue publicado hace tres semanas— establece que en departamentos con más de dos millones de habitantes, solo podrán operar las EPS con al menos el 5 % de los afiliados en esa zona; mientras que en otros con población entre 390.001 y 2 millones de habitantes, el mínimo será del 10 %. Finalmente, en departamentos entre 100.000 y 390.000 habitantes, la participación exigida será del 15 %. Lea también: Denuncian presunto “cartel del cáncer” en Nueva EPS: Clínica en Ibagué concentra diagnósticos Si bien el Ministerio de Salud ha negado que sea un traslado masivo y explicó que esa norma establece mecanismos técnicos de asignación solo cuando una EPS no garantiza condiciones adecuadas de operación, lo cierto es que un documento de esa entidad muestra que, en la práctica, para la gente que vive en el 45 % de los municipios de Colombia, solo podrán estar en la Nueva EPS. Un listado oficial de esa cartera con las EPS que quedan autorizadas para operar, según el decreto, señala que con la aplicación de las reglas incorporadas habrá un reordenamiento profundo del aseguramiento en salud y establece en qué territorios permanecerán determinadas entidades y en cuáles deberán salir. Esto obligaría al traslado de millones de afiliados. Según la información oficial allí contenida, cerca de 2,4 millones de personas serán trasladadas a Nueva EPS como consecuencia de esta reorganización. La medida implica movimientos masivos de usuarios en diferentes regiones y marca un nuevo mapa del sistema de salud, en el que varias EPS dejarían de operar en determinados municipios y otras concentran la gestión de la población. Uno de los departamentos más impactados es Antioquia. Allí, 80 municipios quedarían exclusivamente bajo la operación de las EPS intervenidas Savia Salud y Nueva EPS, lo que reduciría la oferta de salud. Este escenario refleja la magnitud de los cambios y anticipa un proceso logístico y administrativo de gran escala para garantizar la continuidad de los servicios a la gente. Cabe mencionar que en los mencionados 504 municipios en donde no habrá libertad de elección de EPS hay 1.830.813 usuarios, que están distribuidos en los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Santander, Nariño, Bolívar, Tolima, Huila, Meta, Norte de Santander, Caldas, Caquetá, Magdalena, Guainía, Valle del Cauca, Córdoba, César, Atlántico, Vaupés, Guaviare, Arauca, Sucre, Vichada, Cauca, Risaralda, Putumayo, San Andrés y La Guajira (ver gráfico). Lo anterior confirma un nivel de concentración sin precedentes recientes en el modelo de salud colombiano y cambia el equilibrio competitivo en amplias zonas del país. Esto debido a que, a menos de que las personas se muden de donde viven, habrá poblaciones donde algunas EPS tendrán que salir y los traslados serán innegables e inevitables. Ese listado del Ministerio de Salud confirma que las proyecciones sobre el número de trasladados que se harían eran reales, a pesar de que la entidad diga que se trata del cumplimiento del “mandato constitucional de garantizar la continuidad del servicio y proteger el derecho fundamental a la salud”. Lea también: ¿Lo pueden mover de EPS sin su consentimiento? Claves del decreto que redistribuye afiliados

Municipios donde la Nueva EPS quedaría como única aseguradora

En Cundinamarca, el éxodo es total en poblaciones como Albán, Anapoima, Bojacá y Tenjo, donde las autorizaciones para Sanitas, Salud Total, Famisanar y Compensar han sido revocadas, dejando a la Nueva EPS como el único receptor legal de los pacientes en esos territorios.

Esta tendencia se repite en Boyacá, donde Iza, Guayatá, Güicán de la Sierra y Ventaquemada han visto cómo se les cierra la puerta a competidores como Sanitas y Cajacopi, dejando la exclusividad del servicio a la Nueva EPS. La situación se marca más en las regiones periféricas del país; en departamentos como Guainía, Vaupés y Vichada, la Nueva EPS aparece como la única promotora autorizada en prácticamente todos los registros analizados, eliminando cualquier rastro de competencia en zonas como San Felipe, Puerto Colombia, Taraira y Santa Rosalía. En la región Caribe y el sur del país, el informe técnico revela un patrón de desplazamiento similar. En el Atlántico, municipios como Galapa y Campo de la Cruz han dejado de contar con la operación de Sanitas y Famisanar, mientras que en el Huila, localidades como Villavieja y Yaguará han visto la salida de Asmetsalud y Sanitas. Vea el listado completo de municipios aquí:

Radican acción popular de decreto

Este 4 de marzo se radicó una acción popular contra el Decreto 182 de 2026 del Ministerio de Salud, que es la normativa que establece los cambios narrados en esta nota. La acción judicial se instauró ante la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Antioquia. El objetivo es tumbar la normativa y se trata del segundo recurso que se interpone ante instancias judiciales para frenar estos cambios. Vale recordar que en octubre de 2025, el Consejo de Estado suspendió temporalmente otro decreto que expidió el ministerio para cambiar el modelo de salud. Esa normativa incluía cambios que estaban en la reforma a la salud.

¿Qué es el Decreto 182 de 2026 del Ministerio de Salud? Es una norma que reorganiza el aseguramiento en salud por territorio y fija porcentajes mínimos de afiliados para que una EPS pueda operar en ciertos departamentos. ¿Cuántas personas podrían ser trasladadas de EPS? Según documentos oficiales del Ministerio de Salud, cerca de 2,4 millones de afiliados podrían ser trasladados a Nueva EPS en distintos municipios del país. ¿En cuántos municipios cambiaría la EPS? El decreto impactaría al menos 504 municipios de Colombia, donde algunas EPS dejarían de operar y otras concentrarían la afiliación. ¿Por qué Nueva EPS recibiría más afiliados? Porque es la aseguradora con mayor número de usuarios y cumple los requisitos de cobertura territorial establecidos por el decreto.

