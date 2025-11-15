“Tenemos un problema con Colombia”: Donald Trump vuelve a arremeter contra Petro por su política de lucha antidrogas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió a la situación con Venezuela, México y Colombia y usó un tono más tajante para criticar a los tres países latinoamericanos.
Sus palabras fueron lanzadas desde el Air Force One, avión presidencial del mandatario estadounidense. Allí le preguntaron inicialmente por el siguiente paso para afrontar la decisión con Venezuela.
“Ya me he decidido... No puedo decirles cuál es, pero hemos avanzado mucho con Venezuela en cuanto a detener el flujo de drogas”, explicó el republicano a los periodistas en una rueda de prensa dada desde el avión presidencial.
“Pero tenemos un problema con México. Tenemos un problema con Colombia.” aseveró el mandatario estadounidense señalando que estas dos naciones son un inconveniente para EE.UU. en la lucha contra las drogas.