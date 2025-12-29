China inicia ejercicios militares con fuego real alrededor de Taiwán y simula bloqueo de puertos clave

China lanzó el lunes “grandes” ejercicios militares con fuego real alrededor de Taiwán, que simularán el bloqueo de puertos clave de esta isla de gobierno democrático reclamada como propia por Pekín.
Reconocida oficialmente por apenas una docena de países, esta isla dispone de Gobierno, ejército y moneda propia y cuenta con Estados Unidos como su principal proveedor de armamento y seguridad.
Este mismo mes, la Casa Blanca aprobó una venta de armas por valor de 11.100 millones de dólares a Taipéi, lo que provocó una reacción airada del gobierno chino.
Las maniobras “Misión Justicia 2025” cuentan con la participación de destructores, fragatas, soldados, bombarderos y drones que realizan “entrenamientos con fuego real contra objetivos marítimos al norte y sudoeste de Taiwán”, afirmó el ejército chino.