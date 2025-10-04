Trump advierte a Hamás que “no tolerará ningún retraso” en su plan y Netanyahu pide liberación de rehenes en próximos días

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este sábado a Hamás que “no tolerará ningún retraso” en la aplicación de su plan para la liberación de los rehenes que mantiene en la Franja de Gaza.
En video: Así ha sido la destrucción de la Franja de Gaza; ahora es un terreno baldío
Jared Kushner, yerno de Trump, y Steve Witkoff, enviado para Oriente Medio, viajan a Egipto para finalizar las conversaciones sobre las condiciones de la liberación de los rehenes, anunció la Casa Blanca el sábado.
Hamás e Israel mantendrán conversaciones indirectas en El Cairo el domingo y el lunes para asegurar la liberación de los rehenes y prisioneros que mantienen retenidos, informó el sábado Al-Qahera News, vinculada a la inteligencia egipcia.