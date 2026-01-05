x

Disparos cerca al Palacio de Miraflores en Venezuela tras vuelo no autorizado de drones: esto se sabe

Una ráfaga de disparos fue reportada en Caracas, justo horas después de que Delcy Rodríguez juramentara como presidenta interina en Caracas. Según el gobierno, la policía venezolana disparó contra drones que volaban sin autorización la noche de este lunes.

  • Reportan disparos (5 de enero) en cerca al Palacio de Miraflores en Venezuela, según reportan en redes sociales. FOTOS: Capturas de video
El Colombiano
Agencia AFP
05 de enero de 2026
bookmark

Una serie de disparos se reportó en las inmediaciones del Palacio de Miraflores, en Caracas pasadas las 7 de la noche (hora Colombia) de este 5 de enero. El hecho ocurre pocas horas después de que Delcy Rodríguez se juramentara como presidenta encargada del país y de manera paralela a la primera audiencia de imputación de cargos contra Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en Nueva York, Estados Unidos.

Lea también: Delcy Rodríguez toma juramento como la cabeza de la dictadura chavista mientras apela a la narrativa de “héroes secuestrados”

Rodríguez asumió formalmente el poder de forma interina ante el nuevo Parlamento, que conservó su mayoría chavista e inició funciones este lunes.

Al mismo tiempo, usuarios en redes sociales reportaron el sobrevuelo de drones en los alrededores del palacio presidencial. “Sonaba como detonaciones, eran muy seguidas”, dijo a la AFP un vecino que vive a cinco cuadras de Miraflores.

“Lo primero que se me vino a la mente fue ver si había aviones sobrevolando, pero no”. “Solo vi dos luces rojas en el cielo”, añadió bajo condición de anonimato. “Duró aproximadamente un minuto”.

Extraoficialmente, se conoció que las fuerzas venezolanas habrían respondido a lo que se creyó una amenaza hostil, pero tras las verificaciones se sospecha que el dron reconocido haría parte del servicio de inteligencia y defensa del régimen.

Dos horas más tarde, una fuente oficial le confirmó a AFP que la policía venezolana disparó contra drones que volaban sin autorización en las inmediaciones del palacio presidencial.

“Unos drones sobrevolaron sin permiso y la policía emitió disparos de forma disuasiva, no ocurrió ningún enfrentamiento”, dijo a corresponsales la fuente. “Todo el país se encuentra en total tranquilidad”.

Justamente, los alrededores del Parlamento habían sido fuertemente resguardados este lunes por las fuerzas del orden. Además, está vigente un estado de excepción, que ordena a la policía “emprender de manera inmediata la búsqueda y captura en todo el territorio nacional de toda persona involucrada en la promoción o apoyo del ataque armado de Estados Unidos”.

Los videos que circulaban en redes sociales mostraban el palacio presidencial a oscuras y lo que parecen ser proyectiles trazadores. También se vieron en varias calles a agentes policiales con armas de largo alcance.

Hasta el momento, no hay reporte oficial sobre personas heridas o víctimas fatales. Sin embargo, se ha indicado que efectivos de la policía militar estarían custodiando algunos puntos clave del gobierno.

Siga leyendo: ¿Podría Ovidio Guzmán, hijo de “El Chapo” Guzmán, testificar contra Nicolás Maduro?

