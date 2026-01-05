Trump aseguró que por ahora no habrá elecciones en Venezuela y reiteró que él está a cargo

Apenas 48 horas después de que fuerzas especiales estadounidenses capturaran a Nicolás Maduro en Caracas, el presidente Donald Trump delineó el futuro inmediato de Venezuela. Le puede interesar: Atención: Ciudadanos reportan sobrevuelo de drones y disparos cerca al Palacio de Miraflores en Venezuela En una entrevista con NBC News durante este lunes 5 de enero, el mandatario estadounidense descartó la celebración de comicios en el corto plazo, proyectando una intervención profunda y prolongada. Para la administración norteamericana, la prioridad no es la urna, sino la estabilidad estructural. “Primero tenemos que arreglar el país. No se pueden celebrar elecciones. Es imposible que la gente vote”, sentenció Trump.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. FOTO: Getty

Ante la insistencia sobre una posible votación presidencial el próximo mes, su respuesta fue tajante: “No, va a llevar tiempo. Tenemos que recuperar la salud del país”, sostuvo. El plan económico central consiste en subsidiar a las compañías petroleras para reconstruir la infraestructura energética, una tarea estimada en menos de 18 meses. “Creo que podemos hacerlo en menos tiempo, pero costará muchísimo dinero”, explicó el presidente. “Habrá que gastar una cantidad enorme de dinero, y las compañías petroleras lo gastarán, y luego recibirán un reembolso de nosotros o de nuestros ingresos”, agregó en el mandatario.

Trump aclaró que él es el que está a cargo de Venezuela con ayuda de los principales miembros de su gabinete. FOTO: Getty

Guerra contra el narcotráfico y una supervisión directa

Por otro lado, el presidente Trump rechazó que la operación militar represente un conflicto bélico contra la nación sudamericana. “No, no lo estamos. Estamos en guerra con quienes trafican drogas. Estamos en guerra con quienes inundan nuestro país, con sus cárceles, con sus drogadictos y con sus instituciones psiquiátricas”, afirmó. La gestión de este proceso recae en un grupo de funcionarios de alto nivel, entre ellos Marco Rubio (Secretario de Estado), Pete Hegseth (Defensa), Stephen Miller y el vicepresidente JD Vance. “Es un grupo de todos. Tienen todos los conocimientos, diferentes conocimientos”, describió el mandatario. Sin embargo, al ser consultado sobre quién ejerce la autoridad final en la operación Venezuela, Trump utilizó una sola palabra: “Yo”.

El factor Delcy Rodríguez, en medio del destino de Maduro

Mientras Maduro se declaraba inocente en Nueva York de cargos por narcoterrorismo, Delcy Rodríguez asumía la sucesión en Caracas. Según Trump, ella ha colaborado con los funcionarios estadounidenses, aunque negó acuerdos previos al derrocamiento. “No, ese no es el caso”, aclaró sobre los supuestos pactos con el entorno de Maduro, aunque después admitió lo siguiente: “Bueno, sí, porque mucha gente quería llegar a un acuerdo, pero decidimos hacerlo de esta manera”. El presidente evitó confirmar si ha hablado directamente con Rodríguez, pero destacó la gestión de Rubio, señalando que “le habla con fluidez en español” y que su “relación ha sido muy fuerte”. Asimismo, advirtió sobre la posibilidad de una segunda incursión militar, por lo que dijo que, “estamos preparados para hacerlo. De hecho, ya lo teníamos previsto”.

El presidente Nicolás Maduro cuando fue capturado y llevado a Estados Unidos junto con su esposa. FOTO: Getty

Respaldo político y omisión al Congreso