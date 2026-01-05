Esta sería la razón por la que Estados Unidos recomendó dar menos vacunas a los niños

El gobierno de Estados Unidos reformó este lunes 5 de enero el calendario federal de vacunas pediátricas del país, que dejó de recomendar que todos los niños sean inmunizados contra seis enfermedades, entre ellas la influenza.

El cambio drástico fue anunciado por el Departamento de Salud del país, dirigido por el escéptico de las vacunas Robert F. Kennedy Jr., y supone una modificación profunda tras años de recomendaciones con respaldo científico.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) recomendarán ahora que las dosis contra la hepatitis A, la hepatitis B y la enfermedad meningocócica sean aplicadas solo a personas de alto riesgo o por recomendación médica, en vez de como práctica estándar.

La agencia ya había recomendado este mismo cambio de modelo para las vacunas contra el covid-19. A finales de 2024, los CDC recomendaban 17 inmunizaciones pediátricas para todas las personas, según indicó la agencia. Ahora ese número se redujo a 11.

Esta decisión se da tras la directiva del presidente Donald Trump de que las autoridades sanitarias comparen el calendario de vacunación de Estados Unidos con los de otros países. Se centraron especialmente en Dinamarca. Las nuevas recomendaciones ahora se asemejan más al calendario de ese país.

Trump elogió los cambios, al señalar que las “MAHA Moms”, una base de influencers en línea que apoyan fervorosamente la agenda de Kennedy, “han estado rezando por estas reformas de sentido común durante muchos años”.

El mensaje de Trump sobre la reestructuración del calendario fue posterior a una publicación en TruthSocial plagada de afirmaciones falsas sobre la seguridad de las vacunas y recomendaciones que contradicen el consenso científico.

“Después de una revisión exhaustiva de la evidencia, estamos alineando el calendario de vacunación infantil de Estados Unidos con el consenso internacional, a la vez que fortalecemos la transparencia y el consenso informado. Esta decisión protege a los niños, respeta a las familias y reconstruye la confianza en la salud pública”, dijo Kennedy. Pero expertos en medicina y salud pública critican desde ya la reforma.

Sean O’Leary, presidente del Comité de Enfermedades Infecciosas de la Academia Estadounidense de Pediatría, dijo a periodistas que “el calendario de vacunación infantil es una de las herramientas más investigadas que tenemos para proteger a los niños de enfermedades graves, a veces mortales”.