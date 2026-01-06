Lo que sigue para el dictador Maduro tras su primera diligencia judicial en una corte de Estados Unidos

Nicolás Maduro vestido de presidiario, esposado de manos y pies y escoltado por agentes de la DEA. Es la imagen que le dio la vuelta al mundo este lunes. Y No es Inteligencia Artificial (IA). El dictador venezolano llegó a Nueva York preso, trasladado en una operación militar relámpago y acusado por la justicia de Estados Unidos de delitos graves.
Aun así, al ser llevado ante un juez gringo, intentó explayarse como lo hizo durante más de una década en la televisión venezolana. La escena parecía sacada de un libreto de humor, concluyeron periodistas presentes en el recinto.
Mientras decía ser el presidente de Venezuela, el juez Alvin Hellerstein lo silenció: “Ya habrá ocasión de abordar todo esto. Limítese a responder si se declaraba culpable o inocente”. Quién lo creyera: el rigor de la justicia de la que tanto se burló Maduro, que ya no es el líder que gobernó a golpe de alocuciones televisadas, sino el acusado que, por primera vez, deberá ajustarse al ritmo estricto de una corte americana y bajar la cabeza.
Ayer fue su primera comparecencia judicial en Nueva York. Maduro enfrenta cuatro cargos por “narcoterrorismo” y se declaró inocente de todos ellos. La audiencia fue breve, poco más de media hora, pero estuvo cargada de imágenes y momentos que marcaron el tono de lo que será un proceso largo. Por ahora, tanto él como su esposa, Cilia Flores, no volverán a presentarse ante el juez hasta el próximo 17 de marzo.
Minutos antes de que compareciera ante el tribunal, se confirmó que su defensa en Estados Unidos estará a cargo del abogado Barry J. Pollack. El jurista integra el bufete Harrus St. Laurent & Wechsler LLP y cuenta con más de tres décadas de trayectoria en litigios penales federales de alto perfil.
Pollack es reconocido por asumir casos complejos y de alto impacto político, con experiencia en la representación de funcionarios públicos, organizaciones y empresas. Hace parte de las principales asociaciones de defensa penal en Estados Unidos y ha ocupado cargos directivos en el gremio.
Su nombre también es conocido por haber liderado la negociación que permitió la liberación de Julian Assange, fundador de WikiLeaks, procesado en ese país bajo la Ley de Espionaje.