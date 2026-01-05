x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close
Suscríbete Suscríbete

Joven de 18 años que apuñaló a su hermano en Medellín la semana pasada fue enviado a la cárcel

El ataque ocurrió el pasado 30 de diciembre afuera de la vivienda de la víctima.

  • agen de referencia de un ataque con arma blanca. FOTO: GETTY
    agen de referencia de un ataque con arma blanca. FOTO: GETTY
El Colombiano
El Colombiano
05 de enero de 2026
bookmark

El pasado 30 de noviembre, en el barrio Prado, en el centro de Medellín, Isaac González Henao, de 18 años, entró a su casa y empezó a discutir con su hermano. La pelea subió de intensidad y siguió afuera de la casa, donde ya estaban a los golpes. En medio de eso, Isaac sacó un arma blanca y apuñaló en el pecho a su hermano, según el reporte de la Policía.

Por fortuna, la víctima no murió pero sí quedó gravemente herida, tanto que recibió una incapacidad inicial de 40 días para recuperarse.

Puede leer: Mujer mató a hombre que intentó forzarla a bailar en Medellín; esto se sabe del caso

Por esto, Isaac Gonzáles fue imputado por el delito de homicidio agravado en grado de tentativa, el cual no aceptó. Sin embargo, deberá continuar su defensa legal desde la cárcel, pues fue enviado a un centro penitenciario por un juez.

Lamentablemente, los problemas de convivencia, especialmente entre familiares, se ha vuelto una grave epidemia en la ciudad que ya deja incluso más víctimas mortales que las disputas entre bandas criminales.

De acuerdo con el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc), los homicidios por intolerancia se incrementaron en 25 casos, lo que equivale a un 30%, teniendo en cuenta que en 2024 ocurrieron 83 casos.

El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, expresó que “esto ocurre por la falta de cultura y el irrespeto por la vida, todo porque entre familiares y vecinos no son capaces de resolver los problemas de manera respetuosa y eso nos preocupa”.

Este aumento en las muertes por problemas de convivencia contrasta en una reducción de los homicidios asociados a bandas criminales.

En 2025, por primera vez desde 1975, hace medio siglo, en la ciudad primaron los homicidios por discusiones, contrario al común denominador de la violencia en la ciudad. Para el año pasado se contaron 96 asesinatos por situaciones que vinculan a las estructuras criminales de la ciudad, mientras que el año anterior se registraron 82 casos.

La brecha entre los homicidios por bandas criminales y por intolerancia se ha venido reduciendo con el paso de los años, de acuerdo con los reportes judiciales.

Por ejemplo, en 2017, en Medellín hubo 337 asesinatos por bandas criminales, mientras que la intolerancia dejó 87 víctimas (250 casos de diferencia). Un año más tarde, la diferencia se sostuvo, ya que fueron 357 casos por bandas y 100 por peleas (257 casos más de asesinatos por bandas).

Le puede interesar: Tres homicidios cada dos horas: 2025 se convirtió en el año con más crímenes durante el gobierno Petro

Pero luego de la pandemia del covid-19 (2020-2022), las diferencias entre ambas modalidades de asesinato comenzaron a reducirse, principalmente por el incremento de la intolerancia. En 2021, cuando el mundo se estaba comenzando a normalizar, hubo 138 asesinatos por bandas criminales y 68 por convivencia (70 casos), mientras que para 2022 ya la diferencia era de 50 homicidios más por bandas (119 contra 69).

La brecha se cerró más para 2023, cuando solo hubo 12 casos más de crímenes por bandas criminales, ya que hubo 93 de retaliaciones y similares contra los 81 por riñas de convivencia. El año pasado fue aún más ajustada la diferencia, ya que al 31 de diciembre solo fueron tres casos más de grupos criminales (82) contra los de convivencia (79), en el año con menos homicidios de los últimos 45 años en la ciudad.

Temas recomendados

Orden público
Violencia
Homicidio
Violencia intrafamiliar
Convivencia
Medellín
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida