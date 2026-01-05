Joven de 18 años que apuñaló a su hermano en Medellín la semana pasada fue enviado a la cárcel

El pasado 30 de noviembre, en el barrio Prado, en el centro de Medellín, Isaac González Henao, de 18 años, entró a su casa y empezó a discutir con su hermano. La pelea subió de intensidad y siguió afuera de la casa, donde ya estaban a los golpes. En medio de eso, Isaac sacó un arma blanca y apuñaló en el pecho a su hermano, según el reporte de la Policía.
Por fortuna, la víctima no murió pero sí quedó gravemente herida, tanto que recibió una incapacidad inicial de 40 días para recuperarse.
Por esto, Isaac Gonzáles fue imputado por el delito de homicidio agravado en grado de tentativa, el cual no aceptó. Sin embargo, deberá continuar su defensa legal desde la cárcel, pues fue enviado a un centro penitenciario por un juez.
Lamentablemente, los problemas de convivencia, especialmente entre familiares, se ha vuelto una grave epidemia en la ciudad que ya deja incluso más víctimas mortales que las disputas entre bandas criminales.