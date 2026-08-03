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Trump acusa a las petroleras de ganar “demasiado dinero” gracias a la guerra con Irán

El mandatario republicano enfatizó en las alzas del precio al combustible y anunció medidas contra las especulaciones. Esto dijo.

  • Donald Trump arremetió contra las petroleras y anunció medidas para evitar la “especulación”. Fotos: Getty Images y AFP
    Donald Trump arremetió contra las petroleras y anunció medidas para evitar la “especulación”. Fotos: Getty Images y AFP
Agencia AFP
hace 2 horas
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El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este lunes que las grandes compañías petroleras están ganando “demasiado dinero” a causa de la escasez de crudo por la guerra en Irán.

“No me gusta. Están ganando demasiado dinero. Basándose en una escasez, están ganando demasiado dinero”, dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca.

Los altos precios de la gasolina son un tema político clave para Trump antes de las elecciones legislativas de medio mandato, en noviembre.

El precio promedio de un galón de gasolina regular en Estados Unidos ha subido más de un 37% desde el inicio de la guerra, lanzada por Trump e Israel a finales de febrero. La guerra ha bloqueado el vital estrecho de Ormuz y disparado los precios de la energía.

Lea también: Precio del barril de Brent alcanza los 100 dólares por tensión en el mar Rojo

Las compañías petroleras estadounidenses ExxonMobil y Chevron anunciaron el viernes beneficios extraordinarios, que reflejan un fuerte impulso derivado de la guerra en Oriente Medio.

Los beneficios de ExxonMobil en el segundo trimestre se duplicaron ampliamente, hasta los 14.500 millones de dólares, mientras que los de Chevron alcanzaron los 12.100 millones de dólares, más de cinco veces el nivel del mismo trimestre del año anterior. Otras grandes compañías petroleras también han reportado grandes beneficio impulsados por el conflicto.

Trump, un firme defensor de los intereses de los combustibles fósiles, ha arremetido contra los precios en los surtidores y anunció en junio que instruía al Departamento de Justicia para investigar cualquier “especulación”.

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El mandatario estadounidense sugirió a las petroleras que encuentren lo antes posible una solución. “Tienen que devolver parte de eso al público, y más les vale recortar el precio minorista, el precio al consumidor”, dijo.

Siga leyendo: Trump dice que habrá nuevas conversaciones con Irán tras aplazar ataques: “sabían la magnitud”

Preguntas y respuestas

¿Por qué subió el precio de la gasolina en Estados Unidos durante la guerra con Irán?
El precio aumentó por la escasez de crudo causada por el bloqueo del estrecho de Ormuz durante la guerra. El valor promedio de la gasolina regular ha subido más del 37% desde el inicio del conflicto.
¿Por qué Donald Trump acusa a las petroleras de ganar demasiado dinero?
Trump afirma que las compañías están obteniendo beneficios extraordinarios gracias a la escasez de petróleo provocada por la guerra. Considera que esas ganancias deberían reflejarse en una reducción del precio para los consumidores.

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