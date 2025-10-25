Donald Trump arremetió de nuevo contra Petro, tras incluirlo en lista Clinton, y lo volvió a llamar “líder del narcotráfico”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intensificó su ofensiva verbal contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ratificándose en su fuerte postura contra el mandatario colombiano como “líder del narcotráfico”.
Antes de iniciar su viaje a Asia con destino a Malasia, y justo antes de abordar el avión Marine One, Trump respondió a una pregunta que reavivó la controversia de su contundente acusación contra el presidente colombiano.
Consultado por un corresponsal de la W Radio, el mandatario norteamericano fue categórico y enfático al confirmar sus dichos anteriores: “Sí, es un líder del narcotráfico. El presidente de Colombia es un líder del narcotráfico”, sentenció.