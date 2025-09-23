Pasajeros entraron en caos en vuelo en EE. UU. tras anuncio de tarifa de $100.000 a visa H-1B de Trump

El anuncio del presidente Donald Trump de imponer una tarifa anual de 100.000 dólares a las solicitudes de visa H-1B generó caos en aeropuertos de Estados Unidos y preocupación global en sectores que dependen del talento extranjero. La medida, que entró en vigor el 21 de septiembre, busca —según la Casa Blanca— proteger el empleo de los trabajadores nativos frente a especialistas extranjeros. En contexto: Trump impone tarifa de US$100.000 a visas H-1B: así impacta a trabajadores extranjeros y empresas tecnológicas Uno de los episodios más llamativos ocurrió en el vuelo San Francisco–Dubái de Emirates, donde decenas de pasajeros de origen indio decidieron abandonar la aeronave tras enterarse de la nueva política. Un video difundido en redes sociales, y verificado por NBC News, mostró cómo las personas caminaban por los pasillos de regreso a la terminal, mientras el piloto explicaba por altavoces que se trataba de una situación “sin precedentes”.

El temor de los viajeros se originó en la posibilidad de tener que pagar la tarifa al intentar reingresar a Estados Unidos. “Somos conscientes de que hay un número de pasajeros que no desean viajar con nosotros y está bien”, dijo el piloto, quien autorizó la inusual desabordada pese a que el avión ya se encontraba listo para despegar. Según testigos, la aeronave permaneció estacionada por más de tres horas mientras se resolvía la situación.

Aclaraciones de la Casa Blanca

Ante la confusión, la administración Trump publicó en su cuenta oficial de X que la tarifa aplica únicamente para nuevos solicitantes fuera del país a partir de la próxima lotería de febrero. “Los actuales titulares de visas H-1B no se verán afectados ni deberán pagar para reingresar”, precisó.

Pese a ello, compañías como Google y Meta recomendaron a sus empleados en viajes internacionales regresar de inmediato para evitar complicaciones. Cada año se otorgan unas 85.000 visas H-1B, fundamentales para sectores como la informática, la ingeniería y la educación.

Impacto en la economía y la tecnología