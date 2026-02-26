Ecuador vuelve a subir aranceles a Colombia: la tasa queda en 50%

El Gobierno de Ecuador decidió elevar del 30% al 50% los aranceles a los productos importados desde Colombia, al considerar que no se han puesto en marcha medidas claras y efectivas para enfrentar los problemas de seguridad, argumento que sustenta la adopción de esta nueva disposición comercial. El Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones de Ecuador informó que la decisión se fundamenta en la ausencia de acciones concretas y eficaces por parte de Colombia en materia de seguridad fronteriza. Le puede gustar: Colombia demanda a Ecuador por arancel del 30% y el caso escala a la Comunidad Andina El Gobierno ecuatoriano señaló que se trata de una medida soberana basada en criterios de seguridad nacional y aseguró que busca reforzar la corresponsabilidad en la lucha contra el narcotráfico en la zona limítrofe. La administración del presidente Daniel Noboa sostuvo que combatir a las bandas criminales es un esfuerzo conjunto, aunque considera que los resultados hasta ahora han sido insuficientes.

¿Cómo comenzó la guerra arancelaria entre Colombia y Ecuador?

La tensión comercial arrancó a inicios de 2026, cuando el gobierno de Ecuador, encabezado por Daniel Noboa, impuso un arancel del 30% a productos colombianos. La decisión se sustentó en la necesidad de proteger la balanza comercial y garantizar la seguridad económica del país. La medida impactó directamente a cerca de 2.700 empresas colombianas que exportaban hacia Ecuador, un mercado que en 2025 representó aproximadamente 1.846 millones de dólares en ventas externas. El golpe fue inmediato para sectores que dependen del intercambio binacional.

¿Cuál fue la respuesta de Colombia?

El gobierno de Colombia reaccionó anunciado tributos aduaneros recíprocos. Esto lo oficializó el Decreto 0170, mediante el cual impuso un arancel del 30% a 73 subpartidas arancelarias provenientes de Ecuador, principalmente bienes agrícolas, pesqueros y acuícolas. Además, restringió el ingreso terrestre de estas mercancías.

A mediados de febrero se realizó una reunión de alto nivel entre delegaciones de ambos países con el objetivo de frenar la escalada. Sin embargo, no se lograron acuerdos concretos y los aranceles recíprocos continuaron vigentes.

Comunicado oficial de Ecuador.

El impacto comenzó a sentirse en sectores estratégicos como el comercio fronterizo, la energía y el crudo del Putumayo. Centros de pensamiento económico como Anif han advertido que los costos para ambas economías podrían ser significativos si el conflicto persiste.

Colombia le cortó la luz Ecuador