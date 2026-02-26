x

Ecuador vuelve a subir aranceles a Colombia: la tasa queda en 50%

Ecuador aumentó del 30% al 50% los aranceles a productos colombianos, alegando falta de medidas eficaces contra el narcotráfico en la frontera común.

  • Daniel Noboa, presidente de Ecuador; presidente Petro. FOTO COLPRENSA AFP
    Daniel Noboa, presidente de Ecuador; presidente Petro. FOTO COLPRENSA AFP
  • Comunicado oficial de Ecuador.
    Comunicado oficial de Ecuador.
Andrés Villamizar
Andrés Villamizar

Economía

hace 52 minutos
bookmark

El Gobierno de Ecuador decidió elevar del 30% al 50% los aranceles a los productos importados desde Colombia, al considerar que no se han puesto en marcha medidas claras y efectivas para enfrentar los problemas de seguridad, argumento que sustenta la adopción de esta nueva disposición comercial.

El Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones de Ecuador informó que la decisión se fundamenta en la ausencia de acciones concretas y eficaces por parte de Colombia en materia de seguridad fronteriza.

Le puede gustar: Colombia demanda a Ecuador por arancel del 30% y el caso escala a la Comunidad Andina

El Gobierno ecuatoriano señaló que se trata de una medida soberana basada en criterios de seguridad nacional y aseguró que busca reforzar la corresponsabilidad en la lucha contra el narcotráfico en la zona limítrofe. La administración del presidente Daniel Noboa sostuvo que combatir a las bandas criminales es un esfuerzo conjunto, aunque considera que los resultados hasta ahora han sido insuficientes.

¿Cómo comenzó la guerra arancelaria entre Colombia y Ecuador?

La tensión comercial arrancó a inicios de 2026, cuando el gobierno de Ecuador, encabezado por Daniel Noboa, impuso un arancel del 30% a productos colombianos. La decisión se sustentó en la necesidad de proteger la balanza comercial y garantizar la seguridad económica del país.

La medida impactó directamente a cerca de 2.700 empresas colombianas que exportaban hacia Ecuador, un mercado que en 2025 representó aproximadamente 1.846 millones de dólares en ventas externas. El golpe fue inmediato para sectores que dependen del intercambio binacional.

¿Cuál fue la respuesta de Colombia?

El gobierno de Colombia reaccionó anunciado tributos aduaneros recíprocos. Esto lo oficializó el Decreto 0170, mediante el cual impuso un arancel del 30% a 73 subpartidas arancelarias provenientes de Ecuador, principalmente bienes agrícolas, pesqueros y acuícolas. Además, restringió el ingreso terrestre de estas mercancías.

A mediados de febrero se realizó una reunión de alto nivel entre delegaciones de ambos países con el objetivo de frenar la escalada. Sin embargo, no se lograron acuerdos concretos y los aranceles recíprocos continuaron vigentes.

Comunicado oficial de Ecuador.
Comunicado oficial de Ecuador.

El impacto comenzó a sentirse en sectores estratégicos como el comercio fronterizo, la energía y el crudo del Putumayo. Centros de pensamiento económico como Anif han advertido que los costos para ambas economías podrían ser significativos si el conflicto persiste.

Colombia le cortó la luz Ecuador

Colombia respondió a los primeros aranceles con la suspensión temporal de la venta de energía eléctrica a ese país.

El Ministerio de Minas y Energía justificó que la suspensión de las transacciones de energía está orientada a garantizar el abastecimiento interno de energía. La medida responde a la variabilidad climática y a la proyección de disminución de la energía firme disponible en el Sistema Interconectado Nacional, factores que elevan el riesgo para la seguridad energética del país.

De acuerdo con el Gobierno, la suspensión busca priorizar la demanda local y asegurar la estabilidad del sistema eléctrico colombiano ante escenarios de menor generación y mayor presión sobre la oferta.

Solo para tener una idea sobre el impacto para Ecuador, la energía colombiana obedece a cerca del 12% de la demanda de ese país. Además, Colombia le ofrecía ese servicio a precios moderados.

Lea también: Colombia oficializa arancel del 30% a Ecuador y restringe ingreso de productos por la frontera terrestre

Economía
Comercio exterior
Arancel
Ecuador
