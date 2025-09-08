Tras ataque de palestinos en Jerusalén, Netanyahu lanzó ultimátum a la población de Ciudad de Gaza: “¡Están advertidos, salgan ahora!”

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dio un ultimátum este lunes a la población de Ciudad de Gaza, principal área urbana del territorio palestino, donde su ejército intensifica su ofensiva. El mensaje fue claro: “¡Están advertidos! ¡Salgan ahora!”. Lea aquí: Le llueven críticas al expresidente Iván Duque por su encuentro con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu El anuncio llegó horas después de que hombres armados palestinos llevaran a cabo uno de los ataques más mortíferos cometidos en Jerusalén desde que empezó la guerra, hace casi dos años. Dos palestinos abrieron fuego en una estación de autobuses de Jerusalén Este, un sector de la Ciudad Santa ocupado y anexionado por Israel, y mataron a seis personas, antes de ser abatidos.

Reacciones de Hamás y escalada militar

“Esta operación es una respuesta natural a los crímenes de la ocupación y al genocidio que está llevando a cabo contra nuestro pueblo”, reaccionó el movimiento islamista palestino Hamás, en guerra con Israel en la Franja de Gaza, en un comunicado, sin reivindicar el ataque. La Defensa Civil de Gaza, en tanto, dio cuenta de al menos 39 muertos en bombardeos israelíes en la Franja, 25 de los cuales en Ciudad de Gaza, en el norte del enclave. “En dos días hemos derruido 50 torres terroristas, y este es solo el principio de la intensificación de las maniobras terrestres en Ciudad de Gaza. Le digo a los residentes: ¡Están advertidos! ¡Salgan de ahí!”, declaró Netanyahu en un video.

Por su parte, el ejército israelí anunció la muerte de cuatro soldados en el norte de la Franja.

La situación humanitaria en Ciudad de Gaza

El ejército israelí destruyó el lunes otro bloque de viviendas de Ciudad de Gaza que es, según Israel, el último bastión de Hamás. El ejército afirma controlar el 40 % de la urbe, que debería ser tomada totalmente según un plan aprobado en agosto.

Los israelíes, que habían llamado a evacuar esos edificios antes de bombardearlos, acusan al movimiento islamista de utilizar esas torres para operar, algo que el movimiento islamista niega. “Hacen todo esto para desplazarnos. ¡Tenemos miedo de irnos, somos incapaces de irnos! En el sur no hay sitio para nosotros y no tenemos dinero”, dijo una lugareña, Um Ahmed. En el hospital Al Shifa de Ciudad de Gaza, numerosos palestinos lloraban a sus familiares muertos en ataques contra tiendas de campaña de desplazados, según imágenes de AFP. Varias mujeres sollozaban cerca de los cuerpos de dos niñas de 2 y 5 años. Más lejos, un hombre acariciaba el rostro de su bebé de un año, cuyo cuerpo estaba envuelto en un sudario blanco.

A Trump se le agota la paciencia en conflicto entre Israel y Hamás

Por la mañana, Israel y Washington habían exigido a Hamás que liberara a los rehenes retiendos en Gaza. “Esto es una última advertencia a los asesinos y violadores de Hamás (...): liberen a los rehenes y depongan las armas, o Gaza será destruida y ustedes aniquilados”, declaró en X el ministro de Defensa, Israel Katz. “Los israelíes han aceptado mis condiciones. Es hora de que Hamás también las acepte. Le he advertido sobre las consecuencias de no aceptarlas. Esta es mi última advertencia”, había indicado el domingo el presidente estadounidense, Donald Trump. Siga leyendo: ¿Trump planea desplazar a toda la población de Gaza para crear centro turístico? El plan revelado por The Washington Post Hamás, cuyo ataque del 7 de octubre de 2023 en Israel desencadenó la guerra, se dijo dispuesto a reanudar las negociaciones “a cambio de una declaración clara del fin de la guerra y la retirada completa de Israel de la Franja de Gaza”, entre otras cosas. Israel rechaza estas exigencias e insiste en su objetivo de destruir a Hamás y tomar el control de la seguridad de todo el territorio palestino.

Rifirrafe entre España e Israel