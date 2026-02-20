¿Petro desacató al Consejo de Estado con decreto de salario mínimo del 23%? Estos son los tres escenarios

La expedición del Decreto 0159 de 2026, que ratificó de forma transitoria el incremento del salario mínimo del 23%, desató todo un debate sobre si el Gobierno Nacional respetó o no los parámetros técnicos solicitados por el Consejo de Estado. De hecho, hay serios argumentos que concluyen un posible desacato de la orden.
El meollo del asunto es que el Consejo de Estado pidió fijar el salario aplicando “la totalidad de los criterios económicos y constitucionales previstos (...) en la Ley 278 de 1996”, es decir, lo que históricamente se ha utilizado para subir los salarios mínimos, como inflación y productividad laboral.
No obstante, el Gobierno fijó ese 23% como resultado de dos componentes: un 13,6% que obedece a los factores fijados en la ley citada; pero también fijó un 9,4%, que argumentó como “un cierre de la brecha parcial con el salario vital”.
En el documento se justificó que la decisión no es arbitraria, sino que responde a una “traducción operativa de mandatos constitucionales en reglas técnicas verificables” con el objetivo de garantizar condiciones de vida dignas y contribuir a la reducción de la desigualdad.