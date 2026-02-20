Qué es la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), la enfermedad que tenía el actor Eric Dane

Este jueves falleció Eric Dane, el actor estadounidense recordado por interpretar al doctor Mark Sloan en la serie Grey’s Anatomy. “Con profundo pesar, compartimos que Eric Dane falleció el jueves por la tarde tras una valiente batalla contra la ELA”, aseguró su familia en un comunicado compartido por medios de comunicación.
Contexto: Falleció el actor Eric Dane, el famoso McSteamy de Grey’s Anatomy
En abril de 2025, Dane anunció que había sido diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enfermedad que deterioró rápidamente su habla y su movimiento. A raíz de esto, el actor redujo drásticamente sus apariciones en público.
“Tengo un solo brazo que funciona. Mi lado dominante. Mi lado izquierdo funciona; mi lado derecho ha dejado de funcionar por completo”, reveló Dane en una entrevista que le concedió al programa Good Morning America en junio de 2025 para hablar cómo se había transformado su vida después de su diagnóstico.