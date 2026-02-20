x

Video | La impresionante rutina con la que Ángel Barajas se metió a la final de Copa Mundo de Gimnasia en Alemania

El deportista nortesantandereano, de 19 años, terminó primero en las series que se hicieron entre domingo con 15.300 puntos.

  • El gimnasta colombiano Ángel Barajas ganó medalla de plata en los Juegos Olímpicos París 2024. Foto: Cortesía Comité Olímpico Colombiano
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 2 horas
bookmark

Cuando aterrizó en la colchoneta, después de hacer una rutina magistral en la barra fija, el gimnasta colombiano Ángel Barajas abrió los brazos y los extendió tanto que parecían las alas del ser celestial que representa su nombre. Se mantuvo en esa posición, tipo Jude Bellingham, durante un par de segundos. Después se giró hacia la tribuna que lo aplaudía. Hizo una venia de saludo asiático y terminó su presentación en la primera parada de la Copa Mundo de Gimnasia 2026.

El público vitoreó su presentación, que fue calificada con 15.300 puntos, lo que lo ubicó en el primer puesto de la clasificación a la final del evento en la barra fija que se realiza en Cottbus, Alemania, por encima del japonés Katelyn Ohashi y el esloveno Aleksandr Kartse, cuyas presentaciones recibieron una calificación de 14.666 y 14.233, respectivamente.

Barajas, actual medallista olímpico de plata en esa modalidad de la gimnasia artística, realizó una rutina impecable que duró 40 segundos. En ese tiempo, en el que sus brazos hicieron un esfuerzo máximo, sobrehumano, para mantenerse fijo en la barra y no irse al suelo, hizo un par de giros en el aire, torció el torso, dobló las piernas, dio vueltas sobre sus brazos como si fuera un columpio de niños y, para cerrar la presentación, un giro que terminó con una caída limpia.

Barajas puso los dos pies en la colchoneta con firmeza. Su aterrizaje fue parecido al que realizó en los Juegos Olímpicos. La rutina también. Con el tiempo ha ido mejorando sus movimientos: ha tomado maestría en su arte y apenas tiene 19 años. Puede llegar a ser, en caso de continuar con su buen rendimiento y disciplina, uno de los gimnastas que marquen época en el deporte.

Barajas volverá a competir el próximo domingo 22 de febrero en la final de la Copa del Mundo. Ese día será la final y buscará quedarse con uno de los puestos del podio. El deportista colombiano es dirigido por Jossimar Calvo, uno de los mejores gimnastas que tuvo el país en los últimos años.

“Es una competencia nueva la del domingo. Ya hemos visto casos y por eso no hay que confiarse. Hay que disfrutar la final, pero sin relajarnos”, aseguró el entrenador Jairo Ruiz, formador y habitual direccionador de Barajas. El cucuteño no compite en su primera Copa del Mundo. De hecho, en 2024 se subió al podio dos veces: en Bakú y El Cairo. En 2024, por su parte, logró dos medallas de plata: una en París. La otra en Szombathely.

