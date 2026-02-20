Reconocido exjugador del Cali se entregó a la justicia en Paraguay tras ser acusado de narcotráfico

El paraguayo Víctor Centurión, exjugador del Deportivo Cali (Colombia), acusado de integrar una red de narcotráfico al mando del prófugo uruguayo Sebastián Marset, se entregó este viernes 20 de febrero a las autoridades de Paraguay, informó la policía.
El exportero de 39 años, que jugó en el Cali entre 2011 y 2012, debe responder por un rol logístico en la gestión de aeronaves, combustible y contactos internacionales para el tráfico de drogas procedentes de Colombia, Perú y Bolivia, reveló a periodistas la fiscal de la unidad antinarcóticos, Ingrid Cubilla.