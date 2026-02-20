A propósito del nuevo pasaporte colombiano, ¿seguirá sirviendo el actual para viajar?

Durante su aparición en la Plaza de Bolívar de Bogotá, este jueves, el presidente Gustavo Petro mostró el nuevo pasaporte que recibirán los colombianos desde el 1 de abril cuando realicen el trámite del documento que les permite a los connacionales identificarse y moverse libremente por el mundo.
El mandatario exhibió la nueva libreta vinotinto con un nuevo diseño que será expedido desde este año por la Imprenta Nacional en alianza con la Casa de la Moneda de Portugal, lo que da por terminada la extensa polémica que se desató entre el Gobierno y la compañía Thomas Greg & Sons por el contrato de fabricación del documento.