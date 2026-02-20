A propósito del nuevo pasaporte colombiano, ¿seguirá sirviendo el actual para viajar?

Durante su aparición en la Plaza de Bolívar de Bogotá, este jueves, el presidente Gustavo Petro mostró el nuevo pasaporte que recibirán los colombianos desde el 1 de abril cuando realicen el trámite del documento que les permite a los connacionales identificarse y moverse libremente por el mundo. El mandatario exhibió la nueva libreta vinotinto con un nuevo diseño que será expedido desde este año por la Imprenta Nacional en alianza con la Casa de la Moneda de Portugal, lo que da por terminada la extensa polémica que se desató entre el Gobierno y la compañía Thomas Greg & Sons por el contrato de fabricación del documento.

“Se hará en Colombia completamente. Las máquinas con que se hace esto no son cualesquiera. Me enseñaron mucho de esto. Ya están en Colombia”, aseguró Petro, hojeando el documento, que tenía la palabra “Test” en sus páginas. Este nuevo modelo entrará en vigor en poco más de un mes y el cambio ha generado la duda entre los ciudadanos sobre qué pasará con los pasaportes que aún están en manos de muchos y que usarán recientemente para sus viajes. Siga leyendo: Colombia entre los 10 países de Latinoamérica con mayor tasa de rechazo de visa estadounidense

¿Seguirá sirviendo el pasaporte actual de Colombia antes de su cambio en abril?

La duda fue resuelta por la Cancillería, que a través de una publicación en redes sociales dio claridad sobre lo que ocurrirá con las libretas que aún tienen miles de colombianos y que muchos recibieron y recibirán antes del 1 de abril cuando entre en vigencia el nuevo documento. Pues bien, el Ministerio de Relaciones Exteriores aclaró que el pasaporte actual sí seguirá sirviendo para salir y entrar al país y se mantendrá como el documento oficial con el que miles de colombianos se identifican en el mundo.

“Puedes seguir usándolo sin ningún problema después del primero de abril de 2026 hasta su fecha de vencimiento”, indicó una funcionaria de la Cancillería en un video. Además, desde el ministerio recomendaron a los viajeros verificar siempre la fecha de caducidad del documento antes de cualquier desplazamiento internacional y realizar el proceso de renovación seis meses antes de su vencimiento. El pasaporte colombiano tiene una validez de 10 años.