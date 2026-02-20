x

A propósito del nuevo pasaporte colombiano, ¿seguirá sirviendo el actual para viajar?

El presidente mostró el nuevo documento que se empezará a entregar en abril. La libreta, cuya fabricación estará a cargo de la Imprenta Nacional, tendrá cambios. La Cancillería explicó qué va a pasar con el pasaporte actual que tienen miles de colombianos.

  • El presidente Gustavo Petro mostró cómo lucirá el nuevo pasaporte colombiano. FOTOS: Colprensa y archivo EL COLOMBIANO, Edwin Bustamante
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

Durante su aparición en la Plaza de Bolívar de Bogotá, este jueves, el presidente Gustavo Petro mostró el nuevo pasaporte que recibirán los colombianos desde el 1 de abril cuando realicen el trámite del documento que les permite a los connacionales identificarse y moverse libremente por el mundo.

El mandatario exhibió la nueva libreta vinotinto con un nuevo diseño que será expedido desde este año por la Imprenta Nacional en alianza con la Casa de la Moneda de Portugal, lo que da por terminada la extensa polémica que se desató entre el Gobierno y la compañía Thomas Greg & Sons por el contrato de fabricación del documento.

“Se hará en Colombia completamente. Las máquinas con que se hace esto no son cualesquiera. Me enseñaron mucho de esto. Ya están en Colombia”, aseguró Petro, hojeando el documento, que tenía la palabra “Test” en sus páginas.

Este nuevo modelo entrará en vigor en poco más de un mes y el cambio ha generado la duda entre los ciudadanos sobre qué pasará con los pasaportes que aún están en manos de muchos y que usarán recientemente para sus viajes.

Siga leyendo: Colombia entre los 10 países de Latinoamérica con mayor tasa de rechazo de visa estadounidense

¿Seguirá sirviendo el pasaporte actual de Colombia antes de su cambio en abril?

La duda fue resuelta por la Cancillería, que a través de una publicación en redes sociales dio claridad sobre lo que ocurrirá con las libretas que aún tienen miles de colombianos y que muchos recibieron y recibirán antes del 1 de abril cuando entre en vigencia el nuevo documento.

Pues bien, el Ministerio de Relaciones Exteriores aclaró que el pasaporte actual sí seguirá sirviendo para salir y entrar al país y se mantendrá como el documento oficial con el que miles de colombianos se identifican en el mundo.

“Puedes seguir usándolo sin ningún problema después del primero de abril de 2026 hasta su fecha de vencimiento”, indicó una funcionaria de la Cancillería en un video.

Además, desde el ministerio recomendaron a los viajeros verificar siempre la fecha de caducidad del documento antes de cualquier desplazamiento internacional y realizar el proceso de renovación seis meses antes de su vencimiento. El pasaporte colombiano tiene una validez de 10 años.

Aunque Petro mostró la libreta, aún no se han conocido detalles técnicos sobre la seguridad ni los cambios del diseño interno. Lo que sí dijo el presidente es que el factor diferenciador del documento está en sus páginas. “Este papel es muy grueso en los que nosotros tenemos. Este es más delgado, es la clave del asunto”, indicó.

“En este papel están los datos de las personas, esto es lo más valioso”, agregó.

Le puede interesar: Así podrá priorizar su cita para la visa americana si ya tiene boletas para ir al Mundial

El mandatario indicó que “me dicen que va a ser el cuarto mejor del mundo”, al referirse a la posición del nuevo pasaporte en términos de reconocimiento internacional.

Colombia tiene dos tipos de pasaportes: el ordinario, que tiene 32 páginas y es el utilizado por la mayoría de los ciudadanos, y el ejecutivo, de 48 páginas, para viajeros frecuentes que necesitan más espacio para sellos de entrada y salida.

Lea más: Comisión de Acusaciones de la Cámara abrió “investigación previa” contra Petro por el caso de los pasaportes

