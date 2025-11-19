Meta removerá a menores de 16 años de Facebook e Instagram en diciembre, ¿en qué país será la medida y por qué?

Menores de 16 años serán removidos de Facebook e Instagram el 4 de diciembre, anunció este miércoles 19 de noviembre (jueves en ese país) el gigante tecnológico estadounidense Meta, en respuesta a las leyes de Australia que prohíben a los menores en redes sociales.

A partir del 10 de diciembre, Australia obligará a las plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram y TikTok a remover a los usuarios menores de 16 años, bajo pena de fuertes multas. Meta dijo que comenzaría a cumplir las normas antes de que las leyes entren en vigor.

“Desde hoy, Meta notificará a los usuarios australianos que entiende tienen de 13 a 15 años que perderán acceso a Instagram, Threads y Facebook”, dijo Meta en un comunicado.

En Australia hay unos 350.000 usuarios de Instagram de 13 a 15 años, y unas 150.000 cuentas de Facebook, según datos del gobierno. Meta comenzó a avisar a los usuarios afectados que serán bloqueados de las plataformas.

“Pronto no podrás usar Facebook y tu perfil no será visible para ti o para otros”, dice un mensaje enviado a los usuarios afectados. “Cuando cumplas 16, te haremos saber que puedes volver a usar Facebook”, agregó.