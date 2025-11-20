Justicia española condenó a Meta a pagar indemnización millonaria a medios españoles por competencia desleal

Un juzgado de Madrid condenó a Meta, propietaria de Facebook e Instagram, a pagar 479 millones de euros (unos 550 millones de dólares) a más de 80 medios españoles por “competencia desleal”, así como otros 60 millones de euros de intereses, informó la corte en un comunicado.
El tribunal mercantil encargado del caso consideró que la empresa estadounidense obtuvo “una ventaja competitiva significativa al realizar publicidad en sus redes sociales Facebook e Instagram infringiendo el Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD)”, señala el texto.
