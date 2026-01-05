x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close
Suscríbete Suscríbete

“No soy ilegítimo ni narco”: Petro le responde a Trump y dice que volvería a “tomar las armas por la patria”

El mandatario colombiano aseguró que, de ser necesario, volvería a “tomar las armas por la patria”, aunque no quiera.

  • El presidente colombiano le responde a las declaraciones de Donald Trump sobre una ‘operación militar’ estadounidense en Colombia. Foto: AFP.
    El presidente colombiano le responde a las declaraciones de Donald Trump sobre una ‘operación militar’ estadounidense en Colombia. Foto: AFP.
El Colombiano
El Colombiano
hace 9 horas
bookmark

En horas de la madrugada, el presidente Gustavo Petro le respondió a su homólogo Donald Trump sobre las declaraciones en las que el estadounidense aseguró que le “sonaba bien” al ser interrogado por la posibilidad de una ‘operación militar’ en Colombia. A esto, Petro le respondió que confía en su pueblo para “que defienda al presidente de cualquier acto violento ilegítimo en su contra”.

En medio de una escalada de las tensiones diplomáticas entre Estados Unidos y Colombia -y tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela-, ambos presidentes han tenido una escalada en su discurso durante este pasado fin de semana.

El presidente estadounidense en diferentes ocasiones ha reiterado su rechazo a la gestión de Gustavo Petro, sobre todo en su manejo del control del narcotráfico en el país. Sin embargo, en medio su regreso a Washington dentro del Air Force One, dijo que “Colombia está gobernada por un hombre enfermo ... No lo estará haciendo por mucho más tiempo”.

A esto, al ser cuestionado sobre una posible inferencia militar en Colombia por parte de Estados Unidos, agregó que “eso suena bien para mí”.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro, a través de un mensaje que compartió en su cuenta de X (antes Twitter), dijo que “aunque no he sido militar, sé de la guerra y la clandestinidad. Juré no tocar una arma más desde el Pacto de paz de 1989, pero por la Patria tomaré de nuevo las armas que no quiero”.

Además, determinó que “no soy ilegítimo, ni soy narco, solo tengo como bien mi casa familiar que aún pago con mi sueldo. Mis extractos bancarios han sido publicados. Nadie pudo decir que he gastado más que mi sueldo. No soy codicioso”.

Y agregó que tiene una “enorme confianza en mi pueblo” y que es por esto, que le “solicita” al pueblo que “defienda al presidente de cualquier acto violento ilegítimo en su contra”.

En su mensaje, el mandatario colombiano aseguró que la manera en la que lo podrían defender es por medio de la toma del “poder en todos los municipios del país. La orden a la fuerza pública es no disparar al pueblo y sí al invasor”.

“Le solicito se lea la constitución”

En su respuesta, Petro le respondió también al secretario de Estado, Marco Rubio, quien en varias ocasiones ha sido reiterativo -como lo ha sido Trump-, sobre el mal manejo que ha tenido el mandatario colombiano en el control del narcotráfico en la región.

“En cuanto al señor Rubio que desliga autoridades del presidente y dice que el presidente no quiere colaborar y que las autoridades sí; le solicito se lea la constitución de Colombia porque su información es completamente errada”, escribió Petro en su mensaje.

Asimismo, dijo que las afirmaciones de Rubio se dan porque están ligadas a intereses de políticos colombianos “ligados familiar o comercialmente con la mafia”, que estarían buscando la ruptura de relaciones entre EE. UU. y Colombia. Lo anterior, en búsqueda de que “el narcotráfico de la cocaína se dispare en el mundo”.

Ante esta posibilidad, Petro estableció que, anteriormente, ya había ordenado el retiro de varios coroneles de inteligencia de la Policía por estar dando información falsa en contra del estado. “No sea que Rubio este creyendo esas falacias”, agregó.

Su defensa tras las críticas en la lucha contra el narcotráfico

En varias ocasiones ya, desde Estados Unidos, se ha criticado el manejo del narcotráfico en Colombia por parte del gobierno de Petro. Aseguran que durante este mandato se han incrementado los cultivos de la hoja de coca en el país. No obstante, en ocasiones repetitivas, Gustavo Petro ha negado esto. Esta ocasión no fue la excepción.

“Como comandante supremo de las fuerzas militares y amparado siempre por la constitución, ordené la mayor incautación de cocaína en la historia del mundo, detuve el crecimiento de los cultivos de hoja de coca y comenzó un gran plan de sustitución voluntaria de cultivos por el campesino cultivador de coca”, dijo Petro.

De igual manera, agregó que “el proceso va en 30.000 hectáreas de coca y es mi prioridad como política pública de sustitución de cultivos, yo dirijo esa política”.

“No hablo por hablar”

Para cerrar su mensaje, el presidente Gustavo Petro aseguró que él no “habla por hablar” y que confía plenamente en el pueblo colombiano y en su historia. A esto, también aseguró que confiaba “en el soldado que sabe que es hijo de Bolívar y su bandera tricolor. Así que sepa que se enfrenta a un comandante del pueblo”.

“Colombia libre por siempre. Oficiales de Bolívar rompan filas y a paso de vencedores”, remató.

Las críticas a un llamado de acción

Ante las palabras del presidente colombino, en la que dijo “La forma de defenderme es tomarse el poder en todos los municipios del país. La orden a la fuerza pública es no disparar al pueblo y sí al invasor”.

Andrés Forero, candidato al Senado por el Centro Democrático y Representante a la Cámara por Bogotá, increpó a Petro y le preguntó sobre esto. “¿En qué consiste ese llamado que hace Gustavo Petro de “tomarse el poder en todos los municipios del país”? ¿Está invitando a que sus seguidores desconozcan a los alcaldes y gobernadores elegidos popularmente?”.

Lea también: “Colombia está gobernada por un hombre enfermo”: Trump

Temas recomendados

Presidencia
Diplomacia
Gobierno Nacional
Estados Unidos
gobierno
Gobierno del cambio
Colombia
Estados Unidos
Gustavo Petro
Donald Trump
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida