Por ahora, no sube el precio: en Bello se suspendió la resolución que establecía el aumento de pasajes de transporte público

La decisión se efectuó después del anuncio del incremento del salario mínimo para 2026, lo que lleva a la Alcaldía de Bello a hacer una reevaluación de costos. Conozca más detalles.

  • Los nuevos precios en el servicio de transporte público en el municipio de Bello se darían a conocer a partir de la segunda semana de enero. FOTO Cortesía Alcaldía de Bello.
El Colombiano
hace 8 horas
Si bien el pasado 29 de diciembre la Alcaldía de Bello decretó el incremento en las tarifas del servicio del transporte público, estas, por el momento, se mantendrán en el mismo valor de 2025.

Lea más: Incremento del salario mínimo en 23,7% elevaría en unos $7 billones el déficit fiscal

Así lo confirmó la administración municipal a través de un comunicado, en el que señaló que, ante el anuncio del Gobierno Nacional del aumento del salario mínimo para el año curso, es necesario “reevaluar las condiciones económicas del sector”.

El incremento que se había fijado y, supuestamente, iba a regir a partir del 1 de enero, era de $200 en los recorridos urbanos y municipales, y de $500 en el trayecto Bello - San Félix. No obstante, todas esas determinaciones se abolieron.

Entérese: Identifican a la primera colombiana fallecida en ataque militar de EE. UU. contra Maduro: misil impactó su vivienda

Durante esta semana, la Alcaldía y las empresas transportadoras tendrán diferentes espacios de concertación para analizar y fijar las nuevas tarifas de los pasajes en el transporte público, y así, a partir de la segunda semana de enero, dar a conocer el incremento a la comunidad bellanita.

Por ahora, las tarifas seguirán como en 2025:

Rutas Metropolitanas

Bello – Medellín: $3.450

París – Medellín: $3.400

Barrio Nuevo – Medellín: $3.400

Zamora – Medellín: $3.400El Pinar – Medellín: $3.400

Terminal – Barrio Nuevo: $2.350

Desde el Intercambio Vial Juan Ignacio Castrillón (Madera)hacia los barrios: $2.700

Rutas Municipales

Rutas a estaciones del Metro:

A estación: $2.160 – Pleno: $2.700

París – estación: $2.700

San Félix – estación: $4.000 – Pleno: $5.100

Circular 2000: $2.700

