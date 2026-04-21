Trump extiende el alto al fuego con Irán para dar más tiempo a las negociaciones

El presidente Donald Trump anunció el martes que prolongaba el alto el fuego con Irán para dar más tiempo a las negociaciones, pero dijo que mantendría el bloqueo naval estadounidense de los puertos del país.
Trump aseguró en su plataforma Truth Social que la prórroga fue solicitada por Pakistán, “a partir del hecho de que el gobierno de Irán está seriamente fracturado, algo que no sorprende”.
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“Se nos ha pedido que detengamos nuestro ataque contra el país de Irán hasta que sus líderes y representantes puedan presentar una propuesta unificada”, indicó.