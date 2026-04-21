x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Trump extiende el alto al fuego con Irán para dar más tiempo a las negociaciones

El presidente de Estados Unidos, sin embargo, aseguró que mantendrá el bloqueo naval. El pasado 19 de abril había anunciado que una delegación viajaría a Pakistán para reanudar las negociaciones con la república islámica.

  • Donald Trump reanudó el cese al fuego en el conflicto con Irán, que inició desde finales de febrero. FOTO GETTY
    Donald Trump reanudó el cese al fuego en el conflicto con Irán, que inició desde finales de febrero. FOTO GETTY
El Colombiano
El Colombiano
Agencia AFP
hace 2 horas
bookmark

El presidente Donald Trump anunció el martes que prolongaba el alto el fuego con Irán para dar más tiempo a las negociaciones, pero dijo que mantendría el bloqueo naval estadounidense de los puertos del país.

Trump aseguró en su plataforma Truth Social que la prórroga fue solicitada por Pakistán, “a partir del hecho de que el gobierno de Irán está seriamente fracturado, algo que no sorprende”.

Le puede interesar: Previo al final de la tregua con Irán, Trump vuelve a amenazar: “se acabó hacerse el bueno”.

“Se nos ha pedido que detengamos nuestro ataque contra el país de Irán hasta que sus líderes y representantes puedan presentar una propuesta unificada”, indicó.

“Prolongaré el alto el fuego”, señaló, al mismo tiempo que ordenó a las fuerzas armadas “que continúen el bloqueo y que, en todos los demás aspectos, se mantengan preparadas y capacitadas”.

La prórroga del alto el fuego de Trump llegó horas antes de que expirara, aunque se mantenía el suspense en torno al momento exacto en que iba a vencer.

Por otra parte, la Casa Blanca dijo que el vicepresidente JD Vance no viajaría a Pakistán por el momento para una segunda ronda de conversaciones de paz.

Vale recordar que el pasado domingo 19 de abril, el mandatario republicano acusó a Teherán de violar el alto el fuego de dos semanas iniciado el 8 de abril, luego de que el sábado se registraran disparos contra al menos tres buques comerciales en el estrecho de Ormuz. Según el presidente, estos hechos constituyen una “violación total” de la tregua.

“Si no aceptan el acuerdo, será un honor para mí hacer lo que hay que hacer, lo que otros presidentes deberían haber hecho con Irán en los últimos 47 años”, dijo el fin de semana pasado. “¡Se acabó hacerse el bueno!”, agregó.

La situación en esta vía estratégica —por donde transita cerca de una quinta parte del comercio mundial de hidrocarburos— sigue siendo incierta.

Aunque Irán había anunciado su reapertura el viernes, el sábado volvió a cerrarla, condicionando el tránsito marítimo al levantamiento del bloqueo estadounidense sobre sus puertos.

Para más noticias sobre América Latina, Estados Unidos y el mundo, visite la sección Internacional de EL COLOMBIANO.

Temas recomendados

Internacional
Conflictos internacionales
Relaciones internacionales
Casa Blanca
Bombardeos EE. UU. e Israel contra Irán
Medio Oriente
Irán
Pakistán
Donald Trump
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos