¿Clint Eastwood se retira a los 96 años? Lo que se sabe de las declaraciones de su hijo

Varios medios internacionales han replicado declaraciones que el hijo del actor, Kyle Eastwood, hizo a un medio francés a finales de 2025 en las que asegura que su padre ya está retirado, pero ni el actor ni nadie de su entorno lo ha confirmado.