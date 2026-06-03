¿Clint Eastwood se retira a los 96 años? Lo que se sabe de las declaraciones de su hijo

Si hay alguien vital, apasionado por su trabajo y bastante activo a pesar de los años ha sido el actor Clint Eastwood quien el pasado 31 de mayo cumplió 96 años. A raíz de ese aniversario varios medios internacionales replicaron unas declaraciones de su hijo, el músico Kyle Eastwood, en las que asegura que su padre ya está retirado. Dichas declaraciones se dieron previo a un concierto que dio en Francia, en noviembre de 2025 en las que habló de la fortuna de trabajar con su padre, el mítico actor Clint Eastwood. “Guardo muchos buenos recuerdos de haber trabajado con él. Ahora está jubilado, tiene 95 años. Pero tuve mucha suerte de poder trabajar con él en varias películas“, fueron sus palabras. Otros medios también cinta a Scott Eastwood, otro...