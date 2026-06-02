Ni tan caros ni tan contaminantes: estudio del MIT reveló que los carros eléctricos son incluso más asequibles que los de gasolina

Los carros eléctricos llevan años enfrentando críticas sobre su costo, autonomía y verdadero impacto ambiental. Sin embargo, un nuevo estudio del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) concluye que buena parte de esas percepciones no reflejan la realidad actual del mercado. El estudio, que analizó miles de escenarios de conducción, encontró que los vehículos eléctricos de batería (BEV) pueden reducir entre 40% y 60% las emisiones de gases de efecto invernadero frente a los vehículos de combustión interna, aunque el beneficio varía según factores como la región, la fuente de energía utilizada para cargarlos y los hábitos de conducción de cada persona. Le puede interesar: Venta de carros nuevos en Colombia creció 43% en mayo; eléctricos se dispararon 252%

El conductor influye tanto como la ciudad donde vive

Uno de los hallazgos más llamativos del estudio es que el comportamiento del conductor puede ser tan determinante como la ubicación geográfica para definir los beneficios ambientales y económicos de un vehículo eléctrico. Según los investigadores, la cantidad de kilómetros recorridos al año, el tipo de trayectos y la forma de conducir generan diferencias tan importantes como la composición de la red eléctrica local. “Los patrones de conducción individuales pueden provocar tanta variabilidad en el ahorro de emisiones y los costes de los vehículos eléctricos como todos los factores regionales combinados”, señala el informe. Esto significa que dos personas con el mismo vehículo eléctrico podrían obtener resultados muy distintos dependiendo de cómo y cuánto lo utilicen.

El bolsillo también está cambiando de opinión

Más allá del debate ambiental, el estudio del MIT encontró que los vehículos eléctricos están alcanzando un punto de inflexión en materia de costos. En gran parte de Estados Unidos, los carros eléctricos de batería (BEV) ya son competitivos frente a modelos equivalentes de gasolina sin necesidad de subsidios adicionales, gracias a la reducción en gastos de combustible y mantenimiento. Los investigadores concluyeron que el costo de la electricidad es hoy el principal factor que determina la rentabilidad de estos vehículos, seguido por el precio de la gasolina y los impuestos o tarifas estatales. Aun así, los resultados muestran que para muchos conductores los eléctricos ya representan una alternativa financieramente viable. “En muchas partes del país, el vehículo eléctrico promedio es competitivo en costes con los vehículos de combustión interna comparables sin necesidad de subsidios adicionales”, señala el informe. El ahorro es especialmente evidente entre quienes recorren largas distancias cada año. Al tener menos piezas mecánicas, los vehículos eléctricos eliminan gastos asociados a cambios de aceite, mantenimiento de motores de combustión y parte del desgaste de los sistemas de frenado, lo que reduce significativamente los costos operativos a lo largo de la vida útil del vehículo. No obstante, el estudio también advierte que existen diferencias importantes entre regiones. Las tarifas de electricidad, impuestos y costos de registro pueden modificar considerablemente la ecuación económica. De hecho, los investigadores encontraron variaciones de hasta US$500 anuales en cargos asociados a la propiedad del vehículo dependiendo del estado donde se utilice. Para los expertos, estos resultados evidencian que el debate ya no gira únicamente en torno a las emisiones, sino también a la capacidad de los vehículos eléctricos para competir en costos frente a las tecnologías tradicionales, una brecha que se ha reducido de manera acelerada durante los últimos años. Lea más: Así es el plan para que en Colombia se ensamblen carros eléctricos; gremios tienen reparos

El mito del frío no es tan grave como parece

Uno de los argumentos más repetidos contra los carros eléctricos es la pérdida de autonomía en climas fríos. Aunque el estudio reconoce que las bajas temperaturas afectan el rendimiento de las baterías, concluye que el impacto anual suele ser mucho menor de lo que sugieren muchos análisis difundidos en redes sociales y medios especializados. Los investigadores explican que gran parte de las comparaciones se basan en episodios extremos y no en el uso promedio de un vehículo durante todo el año. Además, destacan que los modelos más recientes incorporan tecnologías como bombas de calor, sistemas avanzados de gestión térmica y mecanismos de precalentamiento que reducen significativamente las pérdidas de eficiencia. El informe también recuerda que los vehículos de gasolina tampoco son inmunes al frío, ya que sus motores registran una menor eficiencia durante el invierno.

Ya son competitivos en costos

Otro de los hallazgos que más llama la atención tiene que ver con el bolsillo de los consumidores. De acuerdo con el MIT, en muchas regiones de Estados Unidos los vehículos eléctricos ya alcanzaron costos totales de propiedad similares o incluso inferiores a los de automóviles equivalentes de gasolina, aun sin considerar subsidios o incentivos gubernamentales. “En muchas partes del país, el vehículo eléctrico promedio es competitivo en costes con los vehículos de combustión interna comparables sin necesidad de subsidios adicionales”, concluye la investigación. Los expertos atribuyen esta situación al menor costo por kilómetro recorrido, la reducción en gastos de mantenimiento, la ausencia de cambios de aceite y el menor desgaste de componentes como los frenos gracias a la frenada regenerativa. El estudio encontró que las ventajas económicas son particularmente visibles entre conductores que recorren largas distancias cada año, pues los ahorros operativos se acumulan con mayor rapidez. Conozca también: Carros eléctricos se pelean por enchufe: hay 174 en las vías por cada electrolinera en Colombia

La electricidad sigue siendo el factor decisivo

Aunque los vehículos eléctricos reducen emisiones, el beneficio ambiental no es igual en todas partes. La investigación concluye que el factor regional más importante es la forma en que se produce la electricidad utilizada para cargar los vehículos. Un automóvil conectado a una red alimentada por energía solar, eólica o hidráulica puede reducir considerablemente más emisiones que uno cargado en sistemas eléctricos dependientes del carbón o el gas natural. Aun así, los investigadores destacan que la transición energética juega a favor de los eléctricos. A medida que los países incorporan más energías renovables a sus redes, los vehículos eléctricos reducen automáticamente su huella de carbono sin necesidad de cambiar de tecnología.

No todo está resuelto