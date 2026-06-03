Así se mueven los 5 clanes en la Costa que según De la Espriella hacen parte de una operación de compra de votos a favor de Cepeda

Una de las zonas que está en disputa para ganar la segunda vuelta es el Caribe y, en menor medida Bogotá. Esa región ha sido determinante en otras elecciones, como sucedió hace cuatro años con Gustavo Petro contra Rodolfo Hernández o en el Plebiscito de 2016 que ganó el ‘No’. Bajo ese contexto, “El Tigre” denunció una supuesta operación de compra de votos a favor del candidato del petrismo: “Están llamando a Benedetti porque Benedetti es un comprador de votos consuetudinario. A Benedetti no lo llaman por su inteligencia, ni por su agudeza ni porque sea un gran estratega político. Benedetti es un delincuente de la peor calaña”, dijo De la Espriella en entrevista con Semana. El candidato brindó detalles: “lo que pretenden hacer es una compra masiva...