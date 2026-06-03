Aprueban ley que castigará con cárcel la zoofilia en Colombia: estas serán las penas

Colombia está a un paso de tipificar la zoofilia como un delito autónomo en el Código Penal. La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en cuarto y último debate el proyecto de ley que busca castigar con penas de prisión a quienes cometan actos sexuales contra animales, una práctica que organizaciones defensoras de los derechos animales han denunciado durante años por sus graves consecuencias para el bienestar de los seres sintientes. La iniciativa, que ahora queda a la espera de la sanción presidencial para convertirse en ley, fortalece el marco jurídico de protección animal en el país y complementa disposiciones ya existentes como la Ley Ángel, que endureció las sanciones contra el maltrato animal.

@larazonco La congresista celebró la aprobación definitiva del proyecto de ley de su autoría que tipifica la zoofilia como delito en Colombia. Hernández destacó que hasta ahora el acceso carnal contra animales no estaba contemplado en el Código Penal y aseguró que la nueva norma permitirá judicializar a quienes cometan este tipo de agresiones. ♬ sonido original - LARAZON.CO

De acuerdo con el texto aprobado por el Congreso, quienes incurran en conductas de zoofilia podrán enfrentar penas de prisión entre 48 y 55 meses. Además, la norma contempla multas que van de 30 a 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes. La ley también establece sanciones adicionales para los responsables. Entre ellas se encuentra la inhabilidad de uno a tres años para ejercer profesiones, oficios o actividades comerciales relacionadas con animales. Asimismo, se prohibirá la adquisición, tenencia, cuidado o refugio de animales por parte de las personas condenadas por este delito. Conozca: “Quien viola un animal puede violar un niño”: Radican proyecto de ley para sancionar la zoofilia como un delito en Colombia Otro aspecto de la nueva legislación es la inclusión de circunstancias de agravación punitiva que podrían aumentar las penas. Estas se aplicarán cuando los actos sexuales contra animales ocurran en espacios públicos, se cometan en presencia de menores de edad o sean grabados para su difusión como material pornográfico con fines económicos. Las sanciones también serán más severas si el animal muere como consecuencia de las agresiones o si se presentan otras circunstancias que aumenten el daño causado.

La autora de la iniciativa, la senadora Esmeralda Hernández, celebró la aprobación del proyecto y aseguró que esta conducta no puede seguir siendo tolerada ni invisibilizada en el país. Según la congresista, perros, gatos, gallinas, burros y otras especies continúan siendo víctimas de abusos sexuales que en muchos casos terminan causándoles la muerte. Hernández también señaló que existen estudios y evidencias que han encontrado vínculos entre algunos agresores sexuales y antecedentes de abuso contra animales. Por ello, afirmó que la nueva norma no solo busca sancionar estas conductas, sino también contribuir a su prevención. Siga leyendo: A la cárcel hombre por presunto abuso a una menor y a una gallina Además de las medidas penales, la ley contempla el desarrollo de campañas de divulgación y sensibilización para informar a la ciudadanía sobre la tipificación del delito y las consecuencias legales que tendrá a partir de su entrada en vigencia. Con esta decisión, Colombia avanza en el fortalecimiento de las herramientas jurídicas para la protección animal y se suma a los países que han endurecido las sanciones contra prácticas consideradas una forma grave de violencia hacia los seres sintientes.