Aprueban ley que castigará con cárcel la zoofilia en Colombia: estas serán las penas

Colombia está a un paso de tipificar la zoofilia como un delito autónomo en el Código Penal. La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en cuarto y último debate el proyecto de ley que busca castigar con penas de prisión a quienes cometan actos sexuales contra animales, una práctica que organizaciones defensoras de los derechos animales han denunciado durante años por sus graves consecuencias para el bienestar de los seres sintientes.
La iniciativa, que ahora queda a la espera de la sanción presidencial para convertirse en ley, fortalece el marco jurídico de protección animal en el país y complementa disposiciones ya existentes como la Ley Ángel, que endureció las sanciones contra el maltrato animal.