MinDefensa desmiente al New York Times: niega haber pedido sanciones de EE. UU. contra el oro colombiano

El Ministerio de Defensa de Colombia respondió este 2 de junio a un artículo publicado por el diario estadounidense The New York Times, titulado “Colombia pidió a Estados Unidos sancionar su oro ilegal. Washington lo compraba”, en el que se señala que autoridades colombianas habrían solicitado al Gobierno estadounidense sancionar el oro ilegal proveniente del país. A través de un comunicado, la entidad negó esa afirmación, sostuvo que no ha realizado ninguna petición de ese tipo ante Washington y afirmó que las decisiones relacionadas con eventuales sanciones internacionales corresponden exclusivamente al Gobierno Nacional, encabezado por el presidente de la República. Lea más: “Es un honor brindarle mi respaldo total”: Donald Trump felicitó a Abelardo de la Espriella tras imponerse en la primera vuelta

La reacción oficial se produjo horas después de la publicación del reportaje del diario estadounidense. En su pronunciamiento, el Ministerio indicó que la información difundida no corresponde a actuaciones oficiales de la cartera y reiteró que no ha promovido medidas para incluir el oro colombiano en una “lista negra”. En el documento, la entidad afirmó: ”Este Ministerio nunca ha elevado solicitud alguna ante el Gobierno de los Estados Unidos para imponer sanciones financieras al oro colombiano ni para promover su inclusión en una denominada “lista negra”, como se afirma en el artículo”. Asimismo, agregó: ”Este tipo de decisiones o solicitudes corresponde exclusivamente al Gobierno Nacional, en cabeza del señor Presidente de la República”.

Acciones contra la minería ilegal y cooperación internacional

El Ministerio también señaló que Colombia mantiene mecanismos de cooperación internacional dirigidos a combatir economías ilícitas y estructuras criminales vinculadas a actividades como la minería ilegal. Como parte del balance de las acciones contra la minería ilegal durante el actual Gobierno, el Ministerio de Defensa informó que se han intervenido 17.897 minas ilegales, una cifra que representa un incremento del 19 % frente al mismo periodo de la administración anterior. Asimismo, señaló que han sido destruidas 6.471 máquinas industriales o amarillas utilizadas en actividades de extracción ilícita, lo que equivale a un aumento del 67 % en comparación con el mismo lapso del gobierno precedente. Puede leer: Estas son las rutas por las que se mueve el mercurio para la minería ilegal en Antioquia Sobre las iniciativas para enfrentar la extracción ilícita de minerales, el Ministerio precisó que estas hacen parte de procesos de evaluación institucional y no constituyen solicitudes formales de sanciones ante gobiernos extranjeros. En ese sentido, indicó que se trata de ”escenarios de análisis” donde se estudian alternativas y líneas de acción, ”sin que ello implique las decisiones adoptadas, solicitudes oficiales o compromisos institucionales por parte del Estado colombiano”.

La respuesta oficial se conoció el 2 de junio tras un artículo de The New York Times. FOTO: MinDefensa.

Respuesta a cuestionamientos sobre acceso a información

Otro de los puntos abordados por la cartera fue la relación con los periodistas Simón Posada y Justin Scheck, autores del reportaje publicado por The New York Times. El Ministerio aseguró que respondió de forma completa un cuestionario remitido por los reporteros el pasado 14 de mayo. Según la entidad, dentro de la documentación enviada se incluyó información relacionada con el predio donde opera el Batallón Rifles, ubicado en el municipio de Cáceres, Antioquia, mencionado en las indagaciones periodísticas sobre presuntas actividades de minería ilegal cercanas a una instalación militar. Amplíe la noticia: Ministerio de Defensa desplegó comisión para investigar minería ilegal cerca de batallón en Antioquia Al respecto, el Ministerio sostuvo: ”Dicha respuesta incluyó el envío de la Escritura Pública del predio donde se encuentra ubicado el Batallón Rifles (municipio de Cáceres, Antioquia), tal como fue solicitado por los periodistas para apoyar sus verificaciones y apreciaciones gráficas. En consecuencia, no es cierta la afirmación del artículo según la cual se negó información por parte de esta Cartera”. Finalmente, la entidad reiteró su disposición a colaborar con la labor de los medios de comunicación y señaló que mantiene su compromiso con la transparencia, el acceso a la información pública y las acciones contra las distintas manifestaciones de criminalidad que afectan los recursos naturales y la seguridad del país.

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