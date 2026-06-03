Atención: Estación San Germán del Metro de la 80 será la primera subterránea del sistema

En un evento institucional entre la Alcaldía y el Metro de Medellín, el alcalde Federico Gutiérrez anunció que el Metro de la 80, que ya lleva un avance del 52,7 %, tendrá la primera estación de Metro subterránea del país: será la Estación San Germán, frente al Éxito de Robledo, en un espacio de 480 metros de ancho y 15 de alto. Se espera que la obra finalice en 2028.

El Metro de la 80 es el proyecto más importante de la última década de la ciudad y ha tenido una inversión de 3,5 billones, en una cofinanciación entre el Gobierno nacional (70 %) y el Distrito (30 %).

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Desde 2019 se inició el proceso, pero tuvo un atraso de más de un año antes de 2024 por gestiones prediales. Cientos de moradores de los predios que necesitaba el Metro de la 80 protestaron ante los injustos precios de compra que les ofrecían.

Este fue uno de los puntos en los que más énfasis hicieron tanto el alcalde como el gerente del metro de Medellín, quienes afirmaron que ya lograron acuerdos de compensación y que más del 92% de los moradores ya han aceptado las ofertas de compra, que han tenido una inversión de más de $54.000, brindando una oferta de compra 30% mayor a la que ofreció la anterior administración.

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Además de esto, también hizo un llamado al incumplimiento del actual Gobierno nacional de Gustavo Petro, que se encuentra en mora con el proyecto.

Deben $326.000 millones de 2025. Aunque el compromiso era $496.000 millones, solo se han pagado $171.000 millones. Y tampoco han llegado los $512.000 millones de 2026.

“Cúmplanle a Medellín, cúmplanle a Antioquia y cumplan la ley” exigió el alcalde.

El avance se acopla también al anuncio del Metrocable de San Antonio de Prado, para el cual se destinó más de $1 billón de inversión.

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