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El “salvador” Benedetti no llegaría a la campaña de Iván Cepeda y otros detalles inéditos

El equipo de Iván Cepeda no ha tenido una buena reacción en las primeras de cambio. No despega su estrategia para revertir los resultados de la primera vuelta que lo separan por 670.000 votos de Abelardo de la Espriella, quien se acerca a sectores del centro a través de su fórmula José Manuel Restrepo. ¿Qué sigue?

  • El “salvador” Benedetti no llegaría a la campaña de Iván Cepeda y otros detalles inéditos
Luz María Sierra
Luz María Sierra

Directora de EL COLOMBIANO.

Nicolás Rivera Guevara
Nicolás Rivera Guevara

Editor de Actualidad

03 de junio de 2026
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“Cepeda lleva tres días perdido”, es la expresión que usa un personaje cercano al presidente Gustavo Petro para explicar lo que está pasando dentro de la campaña del Pacto Histórico.

Y es que los resultados de las elecciones del domingo han tenido el mismo efecto que suele producirse cuando un equipo de fútbol gana el primer partido de una final y el derrotado no parece ser capaz de levantarse de la lona.

El equipo de Iván Cepeda no ha tenido una buena reacción en las primeras de cambio. El candidato se mostró desencajado en el discurso en la noche de elecciones luego de conocer los resultados: a diferencia de la calma que había mostrado en la campaña, gracias a que usó entrevistas y discursos controlados, se mostró esta vez agresivo.

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