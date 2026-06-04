El “salvador” Benedetti no llegaría a la campaña de Iván Cepeda y otros detalles inéditos

“Cepeda lleva tres días perdido”, es la expresión que usa un personaje cercano al presidente Gustavo Petro para explicar lo que está pasando dentro de la campaña del Pacto Histórico. Y es que los resultados de las elecciones del domingo han tenido el mismo efecto que suele producirse cuando un equipo de fútbol gana el primer partido de una final y el derrotado no parece ser capaz de levantarse de la lona. El equipo de Iván Cepeda no ha tenido una buena reacción en las primeras de cambio. El candidato se mostró desencajado en el discurso en la noche de elecciones luego de conocer los resultados: a diferencia de la calma que había mostrado en la campaña, gracias a que usó entrevistas y discursos controlados, se mostró esta vez agresivo. Errores...