Se acaba el celular como casino: Lula da Silva prohibió apuestas digitales en Brasil y anunció medidas

El fin de las apuestas digitales se asoma en Brasil, que ya cuenta con una fecha y fundamento político, tras una nueva apuesta expresada recientemente desde el gobierno local, con la cual esperan sacar los “vicios” de todos los hogares.
Le puede interesar: ¿Le gusta apostar? Así es como las casas de apuestas decidirían quién puede ganar y quién no
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunció la prohibición total de estas plataformas en todo el territorio nacional, una medida drástica destinada a frenar el impacto económico y social que el juego en línea ha desatado en el núcleo familiar brasileño.