Israel se retirará de Gaza “por fases”, según lo anunció Trump

El presidente Donald Trump dijo este lunes que contaba con el respaldo del primer ministro Benjamin Netanyahu para un amplio plan de paz en Gaza que traería un alto el fuego inmediato.

El plan, que Trump ha distribuido a los líderes árabes, se publicó después de que el republicano se reuniera con Netanyahu en Washington.

Trump dijo en una conferencia de prensa que el primer ministro de Israel había aceptado el plan, que exige un alto el fuego inmediato, seguido del desarme de Hamás y la retirada israelí.

Hamás aún no ha dado su aprobación, pero Trump dijo que esperaba que el grupo militante estuviera a favor, agregando que la aprobación de todas las partes estaba “más que muy cerca”.

El plan de 20 puntos establece que, de acuerdo con ambas partes, “la guerra terminará de inmediato” y las retiradas israelíes coincidirán con la liberación de los últimos rehenes retenidos por Hamás. Durante ese período inicial, se establecería un alto el fuego.

Los puntos clave incluyen el despliegue de una “fuerza de estabilización internacional temporal” y la creación de una autoridad de transición encabezada por Trump.

El acuerdo exigiría el desarme total de los militantes de Hamás y su exclusión de futuros cargos en el gobierno. Sin embargo, quienes aceptaran la “coexistencia pacífica” recibirían amnistía.

Tras la retirada israelí, las fronteras se abrirían a la ayuda y a la inversión.