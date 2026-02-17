En Medellín, las heroínas sí existen: la fotógrafa francesa Sandra Reinflet retrató a doce de ellas

Hasta el 12 de marzo, en Bellas Artes de la Playa, estará expuesta Heroínas, el más reciente proyecto de la autora y fotógrafa francesa Sandra Reinflet, que consiste en una serie de doce retratos de igual cantidad de mujeres de Medellín.
La muestra es el resultado de una alianza entre la Alianza Francesa y Bellas Artes. Durante varios talleres, mujeres entre los 23 y los 70 años compartieron sus historias personales y reflexionaron sobre el lugar que ocupan en la sociedad. A partir de esos relatos, la artista construyó imágenes de carácter metafórico, concebidas colectivamente y realizadas en distintos espacios de Medellín.