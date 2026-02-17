x

En Medellín, las heroínas sí existen: la fotógrafa francesa Sandra Reinflet retrató a doce de ellas

La muestra fotográfica que transforma historias de resiliencia en arte simbólico. Conozca fechas, lugar y el trasfondo social de esta obra francesa inspirada en mujeres paisas.

  • Hasta mediados de marzo, Sandra Reinflet expondrá en Bellas Artes de la Playa una serie fotográfica de mujeres de Medellín. Foto: Julio Herreras
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

Hasta el 12 de marzo, en Bellas Artes de la Playa, estará expuesta Heroínas, el más reciente proyecto de la autora y fotógrafa francesa Sandra Reinflet, que consiste en una serie de doce retratos de igual cantidad de mujeres de Medellín.

La muestra es el resultado de una alianza entre la Alianza Francesa y Bellas Artes. Durante varios talleres, mujeres entre los 23 y los 70 años compartieron sus historias personales y reflexionaron sobre el lugar que ocupan en la sociedad. A partir de esos relatos, la artista construyó imágenes de carácter metafórico, concebidas colectivamente y realizadas en distintos espacios de Medellín.

Reinflet trabaja la fotografía documental desde una perspectiva interpretativa. Parte de lo real —historias de vida, conversaciones y procesos participativos— para traducirlo en imágenes simbólicas. Su enfoque se centra principalmente en el retrato y en temas de carácter social.

¿Quiénes son las mujeres protagonistas de los retratos de Sandra Reinflet?

En Medellín, las protagonistas de Heroínas son mujeres con trayectorias diversas: artistas, emprendedoras, profesoras y activistas por la justicia social. Algunas han atravesado experiencias de violencia o contextos adversos; otras reivindican decisiones personales como la maternidad o la elección de no tener hijos. Las imágenes buscan expresar lo íntimo a través del paisaje urbano, bajo la premisa de que el entorno influye en las personas y, a su vez, es transformado por ellas.

Antes de Heroínas, la fotógrafa realizó en Francia el proyecto Voix, artistes sous contraintes, una investigación de seis años en la que retrató a creadores que ejercen su trabajo en contextos donde el arte enfrenta limitaciones religiosas, políticas, económicas o geográficas. Ese trabajo incluyó procesos en Irán, Papúa Nueva Guinea y Brasil, y le valió varios premios internacionales.

Preguntas frecuentes sobre el tema:

¿La entrada a la exposición en Bellas Artes tiene algún costo?
Generalmente, las exposiciones en la sede de Bellas Artes (La Playa) son de acceso gratuito para el público. Se recomienda verificar horarios de apertura, que suelen ser de lunes a viernes en jornada académica.
¿Cómo participar en las visitas guiadas de la Alianza Francesa?
Los interesados pueden contactar a la Alianza Francesa de Medellín a través de sus redes sociales o sitio web para conocer la programación de recorridos comentados por mediadores culturales.
¿Qué técnicas utiliza Sandra Reinflet en sus fotografías?
La artista combina la fotografía documental con la puesta en escena metafórica. No solo captura un momento, sino que co-crea la imagen con la protagonista para simbolizar sus luchas y sueños.

