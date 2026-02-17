Hemofilia: qué es, por qué ocurre y por qué el tratamiento es vital en casos severos

La muerte de Kevin Arley Acosta Pico, un niño de 7 años con hemofilia A severa que, según denunció su familia, llevaba varios meses sin recibir su medicamento, volvió a sembrar interés en la ciudadanía sobre qué es esta enfermedad genética, qué riesgos implica y por qué el acceso continuo al tratamiento es fundamental.
El menor había sido diagnosticado desde bebé y recibía cada 28 días el medicamento Hemlibra para controlar los episodios de sangrado. Sin embargo, según relató su madre al diario, el fármaco dejó de ser suministrado desde diciembre de 2025.
Tras sufrir una caída en bicicleta, su estado de salud se agravó. El caso generó pronunciamientos del presidente Gustavo Petro y del ministro de Salud, quienes señalaron que los niños con hemofilia deben restringir actividades que puedan generar traumas.