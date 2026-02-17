“Hay que cumplir lo que se promete”: las claves del éxito que propone Juan Carlos de la Cuesta para Nacional

Juan Carlos de la Cuesta es, hasta hoy, el presidente más exitoso en la historia de Atlético Nacional. Bajo su liderazgo, el conjunto verdolaga alcanzó una de las etapas más gloriosas de su historia, coronada con la conquista de la Copa Libertadores en 2016. Hoy, desde la política, mantiene la autoridad moral y deportiva para analizar el presente del club, que bajo la presidencia de Sebastián Arango Botero busca replicar aquella época dorada y volver a levantar el trofeo continental.
En diálogo con Línea de Gol de El Colombiano, De la Cuesta reflexionó sobre el proceso actual del equipo verde y se permitió ofrecer algunos consejos nacidos de la experiencia.
Para el exdirectivo, uno de los mayores aciertos de la actual dirigencia es la capacidad de generar empatía. Destacó que Arango Botero es “un presidente muy joven” que viene realizando un buen trabajo, especialmente en el manejo de las relaciones humanas. De la Cuesta subrayó que la cercanía con el cuerpo técnico y los jugadores es fundamental, pues muchas veces estos actores se sienten solos a nivel dirigencial. Estar presente, acompañar y generar confianza no solo fortalece el ambiente interno, sino que crea un sentido de respaldo institucional que puede marcar diferencias en momentos de presión.