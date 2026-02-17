Video: Estados Unidos realizó triple ataque contra lanchas en el Pacífico y el Caribe que dejó 11 muertos

Los ataques contra presuntas embarcaciones que transportan droga en los océanos que bordean el continente americano continúan. Este martes, el Comando Sur de las Fuerzas Militares de Estados Unidos confirmó tres ataques perpetrados durante el lunes, 16 de febrero, en el Pacífico y el Caribe.
El comando indicó que los bombardeos se realizaron a “última hora” de este lunes bajo la dirección del general Francis L. Donovan, de la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear del Comando Sur, quien autorizó los “tres ataques cinéticos letales contra tres embarcaciones operadas por organizaciones designadas terroristas”.