Video: Estados Unidos realizó triple ataque contra lanchas en el Pacífico y el Caribe que dejó 11 muertos

Los ataques contra presuntas embarcaciones que transportan droga en los océanos que bordean el continente americano continúan. Este martes, el Comando Sur de las Fuerzas Militares de Estados Unidos confirmó tres ataques perpetrados durante el lunes, 16 de febrero, en el Pacífico y el Caribe. Lea aquí: Exclusivo | Narcos paisas y costeños están detrás de una ruta al Caribe que bombardean los buques de EE. UU. El comando indicó que los bombardeos se realizaron a “última hora” de este lunes bajo la dirección del general Francis L. Donovan, de la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear del Comando Sur, quien autorizó los “tres ataques cinéticos letales contra tres embarcaciones operadas por organizaciones designadas terroristas”.

“La inteligencia confirmó que las embarcaciones transitaban por rutas conocidas de narcotráfico” y participaban en operaciones de transporte de droga, agregaron desde el Comando Sur. Las fuerzas estadounidenses confirmaron que “once narcoterroristas hombres murieron durante estas acciones”, cuatro personas en la primera embarcación en el Pacífico Oriental, otras cuatro en la segunda embarcación también en el Pacífico Oriental y tres más en la tercera embarcación detectada en el Caribe. Así mismo, ningún miembro de las Fuerzas Militares de ese país resultó herido. En video: EE. UU. atacó nuevamente a presunta narcolancha en el Pacífico, cerca de Colombia En el video publicado en la cuenta de X del Comando Sur se puede ver cómo las personas que viajaban en las embarcaciones se mueven antes de ser interceptadas por los explosivos lanzados por los militares estadounidenses.

Con este triple ataque, ya son 140 las personas que han muerto en bombardeos llevados a cabo por las Fuerzas Militares de Estados Unidos contra unas 40 embarcaciones señalas de transportar narcóticos, especialmente cocaína, vía marítima. Los ataques dirigidos contra las presuntas narcolanchas iniciaron en septiembre de 2025, cuando el gobierno de Donald Trump empezó a cercar al régimen de Nicolás Maduro, al que Estados Unidos señaló como el cabecilla del cartel de los Soles y a quien capturó el pasado 3 de enero en una operación en Caracas.