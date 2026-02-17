x

Madre de Kevin Acosta le responde a Petro: “El niño murió por falta de un medicamento, no por una caída”

Kevin Arley Acosta Pico era un niño de siete años que falleció mientras esperaba recibir el tratamiento adecuado para la hemofilia A severa. En Consejo de Ministros, el presidente Petro y el ministro de Salud culparon a la madre por haber permitido que andara en bicicleta. ¿Qué dijo el mandatario?

    La muerte del niño Kevin Arley Acosta Pico ha generado consternación en el país. FOTO: Captura de video
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 4 horas
bookmark

Yudy Katherine Pico, madre de Kevin Arley Acosta Pico, de siete años, aseguró que su hijo murió mientras esperaba un medicamento para tratar la hemofilia A severa y no por un accidente en bicicleta, como sugirió el presidente Gustavo Petro durante un Consejo de Ministros este lunes 16 de febrero.

En contexto: Indignación por respuesta de Petro y Jaramillo a muerte de niño por hemofilia: “Tuvo un accidente en bicicleta”

El mandatario afirmó en consejo televisado que “si a un niño hemofílico no se le deja subir a la bicicleta, pues tiene menos riesgos; es un tema de prevención”, lo que ha generado fuertes críticas.

“¿Quiénes son las instituciones que deben prevenir? En primer lugar, la familia. Si se educa más, está en mejores condiciones de prevenir (...) Si a un niño hemofílico no se le deja subir a la bicicleta, tiene menos riesgos. Si el médico o el sistema de salud no enseña, la mamá no sabe, las mamás no nacen aprendidas, menos en los niveles educativos muy deficitarios que hay en Colombia”, afirmó el mandatario.

La respuesta de Yudy Katherine Pico al presidente Petro fue contundente y, para respaldar su postura, dio ejemplos de deportistas como Alex Dowsett, ciclista profesional británico que padece hemofilia A severa desde su nacimiento.

“Hay mucha gente con hemofilia que participa en el Tour de Francia (...) Kevin podía montar en bicicleta. El hecho de que el niño tuviera una caída en bicicleta no significa que por ese lado se vayan a excusar o que digan todos que yo soy la culpable. El niño murió por falta de un medicamento que no se le puso a tiempo, cuando debía ser, no por una caída”, le respondió la madre en entrevista con Blu Radio.

El menor había sido trasladado a un centro médico en La Plata, luego de sufrir el accidente. Después de tres días de atención, fue remitido al Hospital La Misericordia, en Bogotá, donde finalmente murió el fin de semana.

La denuncia de la madre de Kevin Arley Acosta Pico

Katherine Pico denunció que a Kevin debían aplicarle un medicamento cada 28 días para tratar su enfermedad. Sin embargo, este no le era suministrado desde el 12 de diciembre de 2025 debido a fallas en la continuidad del sistema de salud. “En estos momentos hay otros hemofílicos que tienen derrames y sangrados. Ellos están hospitalizados por falta de medicamentos. Kevin tenía una vida normal”, agregó la madre.

Y es que la Nueva EPS le habría informado a la madre que desde el 31 de diciembre del año pasado terminarían el contrato con la IPS Medicarte, institución que le suministraba el medicamento al menor. Por esta razón, la atención quedaría supuestamente en manos de la IPS Integral Solutions.

“A mí no me dieron ninguna alternativa, ninguna solución; solo que tocaba esperar. El medicamento valía 35 millones de pesos, pero yo soy una persona de bajos recursos y no tenía para comprarlo. ¿De dónde los iba a sacar?”, aseveró Yudy Katherine al medio citado.

El doctor Agustín Contreras, médico hematooncólogo pediatra de la Fundación Cardioinfantil, explicó en conversación con La FM que las personas diagnosticadas con hemofilia sí pueden montar bicicleta y practicar otros deportes. Señaló que estas son actividades recomendadas para quienes padecen esta enfermedad, siempre y cuando reciban su tratamiento de manera organizada y a tiempo.

Siga leyendo: Niños con hemofilia, como Kevin Arley, sí pueden montar en bicicleta, asegura pediatra, desmintiendo la versión de Petro

