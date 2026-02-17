Capturaron a hombre por el asesinato a golpes de su hijo de nueve meses en la comuna 13 de Medellín

Cuando la madre de un niño de 9 meses de nacido lo llevó a las urgencias de la Unidad Intermedia de San Javier el pasado 9 de diciembre, aseguró que las lesiones que obligaron a su traslado se debieron a una caída mientras estaba bajo el cuidado de su papá. Sin embargo, las investigaciones dieron cuenta de que estas afectaciones, las cuales le produjeron la muerte al menor dos días después, se generaron por una violenta golpiza, al parecer propinada por su progenitor.
Por esta razón, este padre de familia fue capturado en las últimas horas por parte de la Policía Metropolitana en el barrio Juan XXIII, de la comuna 13 (San Javier), de Medellín, donde residía y la misma zona donde se produjo la agresión en contra del menor recién nacido, la cual llevó a que primero fuera atendido en el principal centro asistencial de esta parte de la ciudad y luego remitido al Hospital Pablo Tobón Uribe, donde murió.