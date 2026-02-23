Estados Unidos confirmó que colaboró en el operativo contra ‘El Mencho’ en México

A pocas horas de que se diera a conocer la operación en la que fue abatido Nemesio ‘El Mencho’ Oseguera Cervantes, fundador y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se confirmó que México contó con la colaboración de Estados Unidos para llevar a cabo el operativo. Así lo dio a conocer la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, a través de su cuenta en X, donde señaló que su país brindó apoyo en materia de inteligencia para abatir a ‘El Mencho’, quien era considerado un objetivo prioritario para ambas naciones. “Estados Unidos brindó apoyo de inteligencia al gobierno mexicano para asistir en un operativo en Talpalpa, Jalisco, México, en el que se eliminó a Nemesio “El Mencho” Oseguera Cervantes, un infame capo de la droga y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. “El Mencho” era un objetivo prioritario para los gobiernos de México y Estados Unidos, por ser uno de los principales traficantes de fentanilo a nuestro país”, se lee en una publicación. Entérese: México arde en llamas: criminales azotan a Jalisco con disturbios tras la muerte del capo Nemesio Oseguera Leavitt agregó que esto obedece a la reciente designación por parte de la administración de Donald Trump contra el Cártel Jalisco Nueva Generación como Organización Terrorista Extranjera, lo que permitió su alcance en esta intervención no solo en términos de inteligencia, sino también en sanciones económicas, restricciones migratorias y mayor capacidad de persecución. “El presidente Trump ha sido muy claro: Estados Unidos garantizará que los narcoterroristas que envían drogas letales a nuestra patria se vean obligados a enfrentar la ira de la justicia que merecen desde hace mucho tiempo. La administración Trump también elogia y agradece a los militares mexicanos por su cooperación y la exitosa ejecución de esta operación”, concluyó la secretaria de prensa en su publicación.

Estados Unidos emitió alerta de seguridad a sus ciudadanos en Estados Unidos

Debido a las tensiones que se suscitaron, la Embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta de seguridad dirigida a todos sus ciudadanos en el país, exhortándolos a resguardarse a la brevedad posible. La advertencia aplica para quienes se encuentran en el estado de Jalisco (incluidos Puerto Vallarta, Chapala y Guadalajara), Baja California (incluidos Tijuana, Tecate y Ensenada), Quintana Roo (incluidos Cancún, Cozumel, Playa del Carmen y Tulum), Nayarit (incluida el área de Nuevo Nayarit/Nuevo Vallarta, cerca de Puerto Vallarta), Sinaloa (incluido Mazatlán), así como en zonas de Colima, Guanajuato, Guerrero, Estado de México, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas. En las recomendaciones están: 1. Evite las zonas cercanas a las actividades policiales. 2. Esté atento a lo que ocurre a su alrededor. Busque refugio y reduzca al mínimo los traslados innecesarios. 3. Siga las noticias en los medios de comunicación locales. 4. Siga las instrucciones de las autoridades locales y, en caso de emergencia, llame al 911. Evite las aglomeraciones. 5. Mantenga informados a sus familiares y amigos sobre su ubicación y bienestar por teléfono, mensajes de texto y redes sociales.

¿Cuál será el futuro del Cártel Jalisco Nueva Generación sin ‘El Mencho’?

Estados Unidos ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares por “El Mencho”, un temido narcotraficante con una trayectoria criminal que data de la década de los noventa. Fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación en 2009, fue uno de los principales responsables del envío de drogas como metanfetaminas, cocaína y fentanilo hacia territorio estadounidense. Oseguera, de 59 años, fue abatido este domingo en un enfrentamiento con militares en la localidad de Tapalpa, en Jalisco (oeste). Luego de este suceso, el CJNG tuvo una violenta reacción con bloqueos de carreteras y quema de vehículos en Jalisco –sede del cártel– y en otros estados del país. Células del cartel incendiaron negocios y provocaron terror entre la población.

La reacción generada tras el operativo puso de relieve el amplio poder que mantiene el cártel en distintas regiones de México, con presencia tanto en negocios legales como ilegales. Evidenció también su amplia estructura y capacidad de movilización. La respuesta brutal del cartel reavivó incógnitas sobre el futuro de la organización criminal y los posibles escenarios que podrían abrirse tras este episodio.

Nemesio Oseguera, era un líder criminal al estilo al estilo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán e Ismael ‘El Mayo’ Zambada, encarcelados en Estados Unidos. Tenía una presencia omnipresente en el CJNG y no tenía sucesores claros. Según expertos, el CJNG se había empoderado, tras el debilitamiento del cártel de Sinaloa por sus guerras intestinas. Su hijo mayor, conocido como ‘El Menchito’, fue condenado el año pasado en Estados Unidos a cadena perpetua.