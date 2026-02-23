Así será el seguimiento permanente de Supersalud al caos de Nueva EPS; ¿funcionará?

Las noticias relacionadas con la Nueva EPS no han sido las mejores. El número de tutelas sin responder, el aumento de quejas, la falta de acceso a medicamentos y, recientemente, la muerte de Kevin Acosta tienen los ojos de la opinión pública encima de esa aseguradora. Le puede interesar: Nueva EPS: afiliados en el limbo y dos años sin mostrar sus cuentas, ¿hasta cuándo? Así las cosas, la Superintendencia de Salud instaló el pasado 11 de febrero de 2026 el Seguimiento Permanente a esa EPS. Se trata de un mecanismo de control técnico semanal y obligatorio para supervisar continuamente su operación mediante un proceso de seguimiento a la medida cautelar.

Ese espacio está conformado por las delegadas de la superintendente ad hoc para Nueva EPS, la contralora designada para la intervención forzosa administrativa, su agente interventor y su equipo directivo y tiene como objetivo identificar, priorizar y corregir las alertas críticas detectadas en los territorios donde opera. Este seguimiento se fundamenta en el análisis de información verificable, lo que permite clasificar los riesgos según su nivel de criticidad, definir planes de choque de ejecución inmediata y realizar verificación semanal de su cumplimiento. Según informó la Supresalud, se han realizado dos sesiones formales de seguimiento —el 11 y 18 de febrero de 2026—, en donde habrían tenido resultados en evaluación al cumplimiento de la medida.

Vale recordar que estas acciones se dan en desarrollo de la medida cautelar de cesación provisional orientada a detener conductas que ponen en riesgo la vida, la integridad física de los pacientes y el adecuado uso de los recursos del sistema de salud. El propósito de esto, dice la entidad, es proteger los derechos de más de once millones de afiliados, asegurar la estabilización de la red de prestadores mediante un control del flujo de recursos y fortalecer la articulación de todos los actores.