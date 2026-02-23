Los accidentes de tránsito, con motos involucradas, son la mayor causa de atención del Sistema de Emergencias de Medellín

Los accidentes de tránsito, principalmente de motociclistas, son los que mayor cantidad de atenciones han requerido por parte del Sistema de Emergencias Médicas de la Secretaría de Salud de Medellín, con 1.188 casos, de acuerdo con los registros recolectados durante enero. Estos hechos equivalen al 55,8 % de las atenciones médicas por parte del personal de salud distrital, hechos relacionados con colisiones y caídas de motociclistas, en muchos de los casos con requerimiento de traslado a centros asistenciales. Las principales causas que llevan a que se registren esta clase de siniestros, de acuerdo con el Observatorio de la Secretaría de Movilidad de Medellín, tienen que ver con desobedecer las normas de tránsito, los excesos de velocidad, las impericias en el manejo o no respetar las intersecciones.

Por fuera de los incidentes en la vía pública, los grupos de emergencia distritales debieron atender descompensaciones, infartos, dificultades respiratorias y otras urgencias de salud, con 942 casos, equivalentes al 44,2 %. Del total de las personas atendidas, 1.653 debieron ser llevados a hospitales o clínicas de la ciudad, lo que muestra de que por cada 10 casos que se registran y requieren este tipo de atención, en ocho solicitan traslado hospitalario. Durante todo el 2025 y enero de 2026, se registraron 35.664 atenciones de accidentes y emergencias médicas que requirieron despacho de personal de la Secretaría de Salud. De estos casos, finalmente se tuvieron que atender 27.701 casos. De estos últimos, en 20.162 personas tuvieron que ser trasladadas a centros asistenciales. Entérese: Accidente en Remedios: familias de víctimas del Liceo Antioqueño de Bello inician acciones legales por indemnización “El Sistema de Emergencias Médicas atiende urgencias, emergencias y desastres, incluyendo accidentes de tránsito y emergencias médicas. El programa de atención prehospitalaria, mediante sus 17 ambulancias, brindó atención y realizó el traslado oportuno y seguro de los pacientes hacia la red hospitalaria”, explicó la subsecretaria de Gestión de Servicios de la Secretaría de Salud, Obyalín Morales Romero. De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Medellín, hasta este domingo 22 de febrero, se registraron 4.605 accidentes de tránsito, entre los que han registrado lesionados, fallecidos o requirieron traslado de agentes de tránsito. Se ha presentado un incremento de 1190 casos en comparación con el 2025. Ante lo ocurrido con los siniestros viales, desde la Secretaría de Salud reiteran el llamado a los actores viales, principalmente a los conductores de motocicletas, a respetar las normas de tránsito para evitar esta clase de siniestros, que en muchos casos pueden ser prevenibles. Le puede interesar: ¡Tremendo susto! Un carro se incendió en plena marcha en el barrio Buenos Aires Así mismo señalaron que en caso de cualquier eventualidad vial o médica, desde la Secretaría de Salud de Antioquia indicaron que cuentan con todos los equipos necesarios para brindar una atención de calidad y en el menor tiempo posible.

Motociclistas, los que más muertes generan en las vías

Los conductores y pasajeros de motocicletas también son los que más muertes provocan en las vías de Medellín, puesto que de los 31 fallecimientos que se registran este año por esta clase de hechos, 20 eran personas que se movilizaban en estos vehículos. De estos fallecimientos destaca que nueve de los motorizados perdieron la vida luego de impactar contra objetos fijos como postes, árboles y el propio pavimiento. Otros cuatro murieron en choque con carros, cuatro más en choque de motos, uno perdió la vida en una colisión contra un bus, uno más perdió la vida contra un camión y el restante contra un tractocamión.