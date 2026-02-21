Petro toma crédito por Colombia en incautación de 17 toneladas de coca en México, El Salvador y Francia

El presidente Gustavo Petro aseguró que la inteligencia del país participó en el mayor decomiso de cocaína registrado en la historia del tráfico ilegal: 17 toneladas incautadas en operaciones marítimas coordinadas con autoridades de México, El Salvador y Francia.
El anuncio, difundido a través de su cuenta en la red social X, presentó el resultado como un logro impulsado por la inteligencia naval colombiana, que habría permitido ubicar tres embarcaciones cargadas con droga. Aunque inicialmente el mandatario dijo que había ocurrido en un mismo día, lo cierto es que las incautaciones ocurrieron en distintos puntos del océano entre el 1 y el 15 de febrero.
Según la información divulgada por el mandatario, los operativos incluyeron la interdicción de tres tipos de naves: un barco pesquero, un buque cisterna y una embarcación multipropósito.