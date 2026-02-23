¿Cómo le parece? ELN decretó cese unilateral al fuego por elecciones del 8 de marzo y arremetió contra la Paz Total de Petro

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció este 23 de febrero un cese unilateral al fuego con motivo de las elecciones legislativas previstas para el 8 de marzo de 2026. En estos comicios se elegirán los nuevos integrantes del Senado y la Cámara de Representantes para el periodo 2026–2030, al igual que las consultas presidenciales. “Para el ELN es muy importante que el pueblo vote libremente por quien considere, o se abstenga si lo cree pertinente”, indicó la guerrilla en un comunicado publicado en un portal web. El grupo armado ilegal recordó que durante los últimos cuatro gobiernos ha decretado ceses unilaterales de este tipo, por lo que aseguró que también lo hará en esta ocasión.

ELN criticó la Paz Total de Gustavo Petro cuatro años después

No obstante, cuestionó la realización de las elecciones, que “solo seguirán reciclando esta crisis, sin atinar a soluciones de fondo”. “El ELN no es una organización electoral, no participa con candidatos, ni financia campaña alguna, como si lo hace el narcotráfico por medio de las decenas de clanes políticos”, afirmaron.

La guerrilla más antigua de Colombia también criticó, después de 4 años, la política de Paz Total del presidente Gustavo Petro, de la que se vio beneficiada y de cual aseguró que fracasó, así como la ofensiva de las Fuerzas Armadas puesta en marcha tras la reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump en la Casa Blanca el pasado 3 de febrero, en la que, al parecer, el mandatario colombiano le prometió a su homólogo capturar, entre otros, a alias Pablito, cabecilla del ELN “prácticamente declarado como objetivo de alto valor conjunto entre los Estados Unidos y Colombia”, aseguró el ministro de Defensa Pedro Sánchez. Este pronunciamiento surge tras el ataque perpetrado semanas atrás contra uno de sus campamentos en la región del Catatumbo, donde hubo al menos siete muertos y quince heridos del grupo armado. En la ofensiva también participó el gobierno estadounidense.

“Ante el fracaso de la Paz Total y la nueva edición del plan contrainsurgente, orientado por el Pentágono y adelantado por el gobierno y las Fuerzas Armadas del Estado, en alianza con las bandas paramilitares contra el ELN y afectando a la población, valoramos altamente el mensaje del Papa León XIV señalando que ‘la paz no se puede imponer por vías de la fuerza’. Por eso en la actual coyuntura también recogemos el llamado de la Conferencia Episcopal colombiana de una ‘paz electoral’”, agregaron.

¿Cómo está el panorama electoral en Colombia?