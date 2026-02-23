¿Cómo le parece? ELN decretó cese unilateral al fuego por elecciones del 8 de marzo y arremetió contra la Paz Total de Petro

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció este 23 de febrero un cese unilateral al fuego con motivo de las elecciones legislativas previstas para el 8 de marzo de 2026. En estos comicios se elegirán los nuevos integrantes del Senado y la Cámara de Representantes para el periodo 2026–2030, al igual que las consultas presidenciales.
“Para el ELN es muy importante que el pueblo vote libremente por quien considere, o se abstenga si lo cree pertinente”, indicó la guerrilla en un comunicado publicado en un portal web. El grupo armado ilegal recordó que durante los últimos cuatro gobiernos ha decretado ceses unilaterales de este tipo, por lo que aseguró que también lo hará en esta ocasión.