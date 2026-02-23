x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

¿Cómo le parece? ELN decretó cese unilateral al fuego por elecciones del 8 de marzo y arremetió contra la Paz Total de Petro

A pocos meses de que el presidente Gustavo Petro concluya su mandato, el ELN cuestionó la denominada Paz Total, de la que se ha visto favorecida, y sostuvo que esta “no puede imponerse por la fuerza”.

  • El Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció un cese al fuego para las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026 y criticó la Paz Total de Gustavo Petro. FOTOS: Colprensa
    El Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció un cese al fuego para las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026 y criticó la Paz Total de Gustavo Petro. FOTOS: Colprensa
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció este 23 de febrero un cese unilateral al fuego con motivo de las elecciones legislativas previstas para el 8 de marzo de 2026. En estos comicios se elegirán los nuevos integrantes del Senado y la Cámara de Representantes para el periodo 2026–2030, al igual que las consultas presidenciales.

“Para el ELN es muy importante que el pueblo vote libremente por quien considere, o se abstenga si lo cree pertinente”, indicó la guerrilla en un comunicado publicado en un portal web. El grupo armado ilegal recordó que durante los últimos cuatro gobiernos ha decretado ceses unilaterales de este tipo, por lo que aseguró que también lo hará en esta ocasión.

ELN criticó la Paz Total de Gustavo Petro cuatro años después

No obstante, cuestionó la realización de las elecciones, que “solo seguirán reciclando esta crisis, sin atinar a soluciones de fondo”. “El ELN no es una organización electoral, no participa con candidatos, ni financia campaña alguna, como si lo hace el narcotráfico por medio de las decenas de clanes políticos”, afirmaron.

La guerrilla más antigua de Colombia también criticó, después de 4 años, la política de Paz Total del presidente Gustavo Petro, de la que se vio beneficiada y de cual aseguró que fracasó, así como la ofensiva de las Fuerzas Armadas puesta en marcha tras la reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump en la Casa Blanca el pasado 3 de febrero, en la que, al parecer, el mandatario colombiano le prometió a su homólogo capturar, entre otros, a alias Pablito, cabecilla del ELN “prácticamente declarado como objetivo de alto valor conjunto entre los Estados Unidos y Colombia”, aseguró el ministro de Defensa Pedro Sánchez.

Este pronunciamiento surge tras el ataque perpetrado semanas atrás contra uno de sus campamentos en la región del Catatumbo, donde hubo al menos siete muertos y quince heridos del grupo armado. En la ofensiva también participó el gobierno estadounidense.

¿Cómo le parece? ELN decretó cese unilateral al fuego por elecciones del 8 de marzo y arremetió contra la Paz Total de Petro

“Ante el fracaso de la Paz Total y la nueva edición del plan contrainsurgente, orientado por el Pentágono y adelantado por el gobierno y las Fuerzas Armadas del Estado, en alianza con las bandas paramilitares contra el ELN y afectando a la población, valoramos altamente el mensaje del Papa León XIV señalando que ‘la paz no se puede imponer por vías de la fuerza’. Por eso en la actual coyuntura también recogemos el llamado de la Conferencia Episcopal colombiana de una ‘paz electoral’”, agregaron.

¿Cómo está el panorama electoral en Colombia?

Por otro lado, la Registraduría Nacional informó que 41.287.084 ciudadanos están habilitados para ejercer su derecho al voto en estas elecciones al Congreso. De ellos, 40.036.238 podrán hacerlo en el territorio nacional y 1.250.846 en el exterior.

Lea también: Antioquia es el segundo departamento con más colombianos habilitados para votar en las elecciones de Congreso; así quedó el censo

En el exterior, 683.287 mujeres y 567.559 hombres están habilitados para votar en 1.945 mesas el 8 de marzo y en 1.387 mesas entre el 2 y el 7 de marzo, distribuidas en 253 puestos de votación en 67 países. Cabe recordar que el periodo de votación en el exterior inicia el 2 de marzo y finaliza el 8 de marzo.

Por esta razón, se instalarán 13.746 puestos de votación en los que se habilitarán 125.259 mesas. Para la elección de los representantes a la Cámara por las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP), el potencial electoral es de 1.438.986 personas.

Con información de Colprensa*

Siga leyendo: “Cómo la ven”: ¿Es posible que una persona ciega sea jurado de votación? Esta es la historia de Juan David Pérez

Temas recomendados

Eln
Política
Cese el fuego
Geopolítica
Paz Total
Guerrilla
guerra
Elecciones 2026
conflicto
Elecciones
Colombia
Gustavo Petro
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida