x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Video | ¿Le pide pista a Lorenzo en la Selección? Así fue el doblete de Álvaro Angulo con Pumas en México

El futbolista colombiano es una de las figuras del elenco mexicano. Anotó en uno de los días más complicados en orden público que ha tenido ese país en los últimos años.

  • El lateral colombiano Álvaro Angulo juega en Pumas de México desde que empezó el 2025. FOTO: GETTY
    El lateral colombiano Álvaro Angulo juega en Pumas de México desde que empezó el 2025. FOTO: GETTY
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 2 horas
bookmark

A pesar de los problemas de orden público que vive México por la muerte de alias El Mencho, durante el domingo se disputó un partido de la liga de ese país donde el lateral izquierdo colombiano, Álvaro Angulo, fue protagonista principal.

En el estadio Olímpico Universitario, en Ciudad de México, los Pumas vencieron 2-0 al Monterrey. El defensa criollo firmó un doblete para darle el triunfo a los Pumas. Los felinos universitarios, dirigidos por Efraín Juárez, llegaron a 15 puntos para colocarse en el tercer lugar de la clasificación, y además siguen invictos.

El primer gol del futbolista criollo, quien parece pedir pista a Néstor Lorenzo para que lo tenga entre los posibles convocados de la Selección Colombia para el Mundial 2026, llegó al minuto 9 del partido. El colombiano recibió, dentro del área, un centro de un compañero y, sin dejar caer la pelota, pateó de zurda, poniéndola del otro lado del arco.

Festejó con tranquilidad. Sus compañeros fueron a abrazarlo. El arquero tico Keylor Navas se vio contento por el gol. Pero más feliz se vieron todos cuando llegó, a los 23 minutos de la primera parte, la segunda anotación del partido. Fue después de un tiro de esquina. El arquero rival dejó un rebote dentro del área. Angulo pateó y lo mandó a guardar.

“No era fácil ganar ante una plantilla importante de mucha jerarquía ofensiva, y nosotros encontramos el balance. Hoy el equipo hizo un partido serio sabiendo las virtudes y debilidades nuestras y también las del rival”, comentó Efraín Juárez.

Los Rayados del entrenador español Domènec Torrent se quedaron con 10 unidades en la novena posición. “Soy consciente de que tenemos equipo para dar mucho más, esta plantilla está diseñada para marcar goles, para atacar y tener el balón; pero también hay que estar conscientes de que enfrentamos a un equipo que está en forma, con unas ideas muy claras y muy sobrio en defensa y en ataque”, dijo por su lado Torrent.

En el actual torneo solo quedan dos equipos invictos: los Pumas y el Toluca del entrenador argentino Antonio Mohamed. El sábado, el líder Guadalajara, 18 puntos, sufrió su primera derrota en el Clausura en su visita al estadio Cuauhtémoc, por 2-1 ante el Cruz Azul, su escolta a dos unidades.

Temas recomendados

Fútbol
Equipos de fútbol
Selección México
Monterrey
México
Álvaro Angulo
Efraín Juárez
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Liga Betplay

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida