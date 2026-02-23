Video | ¿Le pide pista a Lorenzo en la Selección? Así fue el doblete de Álvaro Angulo con Pumas en México

A pesar de los problemas de orden público que vive México por la muerte de alias El Mencho, durante el domingo se disputó un partido de la liga de ese país donde el lateral izquierdo colombiano, Álvaro Angulo, fue protagonista principal.
En el estadio Olímpico Universitario, en Ciudad de México, los Pumas vencieron 2-0 al Monterrey. El defensa criollo firmó un doblete para darle el triunfo a los Pumas. Los felinos universitarios, dirigidos por Efraín Juárez, llegaron a 15 puntos para colocarse en el tercer lugar de la clasificación, y además siguen invictos.