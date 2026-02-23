x

Así fue como científicos descubrieron un dinosaurio que vivió hace 95 millones de años

En el desierto del Sáhara, un grupo de investigadores de la Universidad de Chicago encontró la nueva especie de Spinosaurus. Los hallazgos del estudio fueron publicados en la revista Science.

  Esta es una de las representaciones realizadas del Spinosaurus mirabilis. FOTO: Dani Navarro
    Esta es una de las representaciones realizadas del Spinosaurus mirabilis. FOTO: Dani Navarro
hace 2 horas
bookmark

Con la ayuda de un tuareg –un nómada del desierto del Sáhara–, el equipo liderado por el profesor de Biología y Anatomía de la Universidad de Chicago, Paul Sereno, halló restos fósiles de un dinosaurio que vivió hace 95 millones de años en medio de la arena.

Lea: Científicos descubren nueva especie de dinosaurio que conquistaba con su espalda

“Vestía una gabardina larga y negra, un turbante y llevaba una espada en la espalda”, dice el coautor de esta investigación, Daniel Vidal sobre Abdul Nasser, el local que los acompañó hasta la zona del descubrimiento en 2019. “Nos dijo que conocía un sitio en el que había huesos de dinosaurio, así que decidimos seguirlo”, relató a Agencia Sinc.

Tras un día entero de viaje, Nasser les condujo a un asentamiento fósil, y antes de regresar al campamento, el equipo halló el primero de sus descubrimientos: varios dientes y restos de mandíbula de una nueva especie de Spinosaurus que vivió hace 95 millones de años. Ahora el hallazgo fue publicado en la revista científica Science.

El equipo reveló que este espécimen poseía una anatomía diferente a la de sus homólogos. El cráneo se extendía hacia arriba gracias a una cresta de 50 centímetros en forma de sable que usaban para exhibirse.

En 2022 regresaron al campamento y encontraron dos crestas adicionales y estudiaron su fisionomía. Los expertos vieron canales vasculares interiores, por lo que pensaron que estaba cubierta de una capa de queratina de colores brillantes.

Por otro lado, su mandíbula contenía dientes superiores e inferiores separados que funcionaban como una trampa mortal para los peces. “La dentadura cónica y entrelazada era única entre los Spinosaurus”, añade Vidal. “Para ellos era fácil permanecer quietos sobre el agua, sumergir su hocico y acechar a sus presas sin necesidad de levantar la cabeza para respirar. Podían quedarse así durante horas hasta atraparlas”, respondió.

Los investigadores explican que este sistema de mandíbula fue una adaptación evolutiva, es decir, un cambio que se desarrolló con el tiempo porque ayudaba a ciertos animales a sobrevivir mejor. Esta característica apareció en distintos animales prehistóricos que se alimentaban de peces (ictiófagos), como los Ichthyosauria, que eran reptiles marinos parecidos a los delfines, los Pterosauria, que eran reptiles voladores, y también en cocodrilos antiguos semiacuáticos.

Algunos expertos tenían la hipótesis de que los Spinosaurus podrían haber sido completamente acuáticos, según restos localizados cerca de zonas costeras. Pero el nuevo campamento de fósiles en Níger revela que vivían en el interior, a unos 500 o 1 000 kilómetros más allá del mar más cercano.

Su proximidad a esqueletos intactos de dinosaurios de cuello largo sugiere que vivían en bosques con presencia de grandes fuentes de agua. Además, según explica Vidal, también hallaron peces gigantes de entre cuatro o cinco metros de altura, por los que creen que el río fue profundo.

“Me imagino a este dinosaurio como una especie de ‘garza del infierno’ que no tenía problema en andar con sus robustas patas por zonas profundas, aunque probablemente pasaría la mayor parte del tiempo acechando a los peces en aguas más superficiales, expone Sereno, líder de la investigación.

Estos dinosaurios comían principalmente peces y tenían una especie de “vela” en la espalda. Vivían cerca de las orillas del antiguo Mar de Tetis, del cual el actual Mar Mediterráneo es lo que queda hoy en día. Han llamado mucho la atención desde que se descubrió el Spinosaurus aegyptiacus en 1915, en el desierto occidental de Egipto. A diferencia de la mayoría de los dinosaurios que vivían en tierra firme, estos pasaban mucho tiempo en el agua, especialmente en zonas poco profundas, y su dieta se basaba sobre todo en peces.

Le puede interesar: Descubren un feroz cocodrilo prehistórico en el sur de Argentina

A su regreso, el equipo limpió y escaneó los huesos para crear una muestra digital del cráneo; y en Madrid, España, trabajaron con el artista Daniel Navarro para crear las representaciones físicas de esta nueva especie.

Otros creadores de Chicago, como Jonathan Metzger, y David de la Torre en Italia animaron el modelo de Navarro para la portada de Science. El Museo del Río, en Niamey, será la institución encargada de exhibir los restos de esta especie de dinosaurio.

