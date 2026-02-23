Así fue como científicos descubrieron un dinosaurio que vivió hace 95 millones de años

Con la ayuda de un tuareg –un nómada del desierto del Sáhara–, el equipo liderado por el profesor de Biología y Anatomía de la Universidad de Chicago, Paul Sereno, halló restos fósiles de un dinosaurio que vivió hace 95 millones de años en medio de la arena. Lea: Científicos descubren nueva especie de dinosaurio que conquistaba con su espalda “Vestía una gabardina larga y negra, un turbante y llevaba una espada en la espalda”, dice el coautor de esta investigación, Daniel Vidal sobre Abdul Nasser, el local que los acompañó hasta la zona del descubrimiento en 2019. “Nos dijo que conocía un sitio en el que había huesos de dinosaurio, así que decidimos seguirlo”, relató a Agencia Sinc. Tras un día entero de viaje, Nasser les condujo a un asentamiento fósil, y antes de regresar al campamento, el equipo halló el primero de sus descubrimientos: varios dientes y restos de mandíbula de una nueva especie de Spinosaurus que vivió hace 95 millones de años. Ahora el hallazgo fue publicado en la revista científica Science.

El equipo reveló que este espécimen poseía una anatomía diferente a la de sus homólogos. El cráneo se extendía hacia arriba gracias a una cresta de 50 centímetros en forma de sable que usaban para exhibirse. En 2022 regresaron al campamento y encontraron dos crestas adicionales y estudiaron su fisionomía. Los expertos vieron canales vasculares interiores, por lo que pensaron que estaba cubierta de una capa de queratina de colores brillantes. Por otro lado, su mandíbula contenía dientes superiores e inferiores separados que funcionaban como una trampa mortal para los peces. “La dentadura cónica y entrelazada era única entre los Spinosaurus”, añade Vidal. “Para ellos era fácil permanecer quietos sobre el agua, sumergir su hocico y acechar a sus presas sin necesidad de levantar la cabeza para respirar. Podían quedarse así durante horas hasta atraparlas”, respondió. Los investigadores explican que este sistema de mandíbula fue una adaptación evolutiva, es decir, un cambio que se desarrolló con el tiempo porque ayudaba a ciertos animales a sobrevivir mejor. Esta característica apareció en distintos animales prehistóricos que se alimentaban de peces (ictiófagos), como los Ichthyosauria, que eran reptiles marinos parecidos a los delfines, los Pterosauria, que eran reptiles voladores, y también en cocodrilos antiguos semiacuáticos.