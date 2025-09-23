x

EE.UU. “hará volar por los aires” a narcotraficantes venezolanos: Donald Trump

El presidente de Estados Unidos hizo esa advertencia durante su intervención en la Asamblea General de la ONU, en la que habló sobre tráfico de drogas e inmigración ilegal.

  • Donald Trump hizo una interevnción de casi una hora ante la Asamblea General de la ONU. FOTO AFP
    Donald Trump hizo una interevnción de casi una hora ante la Asamblea General de la ONU. FOTO AFP
El Colombiano
El Colombiano
Agencia AFP
hace 6 horas
bookmark

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este martes a Venezuela que “hará saltar por los aires” a los narcotraficantes en aguas del Caribe, después del despliegue de buques militares que ha ordenado en esa zona.

Le puede interesar: Donald Trump se burla del entrenamiento de las milicias venezolanas: “una amenaza muy seria”.

“A todo matón terrorista que esté traficando drogas venenosas hacia los Estados Unidos de América, téngase por avisado: lo haremos saltar por los aires”, dijo el mandatario ante la Asamblea General de la ONU.

Vale recordar que el Gobierno de Estados Unidos ha lanzado al menos tres ataques letales contra lanchas de supuestos narcotraficantes en el Caribe, con un resultado de al menos 14 muertos, según su conteo.

Esta advertencia hizo parte de un discurso incendiario del mandatario en su regreso a esa instancia. La última vez que había intervenido allí fue en septiembre de 2020.

Trump le dijo a los países europeos que se están “yendo al infierno” a causa de la inmigración ilegal, un fenómeno a su juicio alentado por la ONU, que “no está a la altura”.

En una intervención que sobrepasó ampliamente los 15 minutos protocolarios, el republicano afirmó además que el reconocimiento de un Estado palestino es una “recompensa” por los ataques del 7 de octubre de 2003 perpetrados por Hamás contra Israel, que precipitaron la actual guerra en Gaza.

Por otro lado, el jefe de Estado gringo criticó a aliados y advirtió a enemigos, pero también anunció que se reunirá con su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, “la semana que viene”, tras cruzarse ambos mandatarios en el pasillo que da acceso al estrado.

Lula, que habló antes de Trump, sostuvo que “fuerzas antidemocráticas intentan subyugar instituciones” en todo el mundo. “No hay justificación para las medidas unilaterales y arbitrarias contra nuestras instituciones y nuestra economía”, dijo el mandatario brasileño.

Ante esto, Trump reiteró que Brasil merece aranceles y sanciones por la condena al expresidente Jair Bolsonaro, pero luego sorprendió a la audiencia: “nos hemos abrazado y hemos decidido que nos veremos la semana que viene”, dijo en alusión a Lula.

El presidente se mostró sarcástico porque al llegar a la sede de la ONU, mientras subía al hemiciclo, las escaleras mecánicas se estropearon. Luego tampoco pareció funcionar su teleprónter en el estrado.

“Esto es todo lo que he logrado de la ONU”, aseguró el mandatario republicano, que lleva menos de un año en el poder y ha puesto del revés a la diplomacia mundial con sus aranceles y decisiones unilaterales.

Según él, ese organismo multilateral es responsable de esa “invasión” (en referencia a la inmigración ilegal), en comparación con las medidas de su gobierno en la frontera con México, que han reducido la inmigración ilegal a “cero”.

Para más noticias sobre Estados Unidos, América Latina y el mundo, visite la sección Internacional de EL COLOMBIANO.

Temas recomendados

Actividades ilegales
Narcotráfico
Internacional
Política internacional
Asamblea General de la ONU
Estados Unidos
Donald Trump
