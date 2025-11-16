x

EE. UU. ataca de nuevo a lancha presuntamente usada para narcotráfico en el Pacífico: hay tres muertos

Estados Unidos confirmó un ataque letal en aguas internacionales del Pacífico contra un buque de narcotráfico ligado a una organización terrorista, que dejó tres muertos.

    Ataque de EE. UU. en aguas internacionales contra una lancha en el Pacífico. FOTO: @Southcom.
El Colombiano
16 de noviembre de 2025
bookmark

El Comando Sur de Estados Unidos (Southcom) confirmó que la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear ejecutó un ataque cinético contra un buque identificado por inteligencia como parte de una “Organización Terrorista Designada”.

El operativo se realizó el 15 de noviembre por orden directa del Secretario de Guerra Pete Hegseth.

Según el reporte oficial, el barco navegaba por una ruta ampliamente conocida por el tráfico ilícito de estupefacientes y estaba operado por “una red narcoterrorista que utilizaba el corredor del Pacífico Oriental para transportar cargamentos de droga hacia Centro y Norteamérica”.

Lea más: Reino Unido “no desea ser cómplice de los ataques que violan el DIH” y suspendió el intercambio de inteligencia

“El 15 de noviembre, por orden del secretario de Guerra, Pete Hegseth, la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur llevó a cabo un ataque cinético letal contra un buque operado por una organización terrorista”, dijo el Comando Sur del Ejército estadounidense en X.

La acción militar, descrita como “ataque cinético letal”, fue ejecutada por unidades especializadas de Southern Spear, la fuerza de tarea conjunta enfocada en operaciones marítimas contra el crimen transnacional y amenazas terroristas en la región.

Southcom informó que los tres ocupantes del buque —todos hombres— murieron durante la operación. Fueron catalogados como “narcoterroristas” por Southern Spear.

Además: ¿Por qué el Gobierno Petro avala bombardeos a disidencias, pero reniega de los que hace Estados Unidos a presuntas narcolanchas?

“Tres narcoterroristas varones a bordo del buque murieron. El buque traficaba estupefacientes en el Pacífico Oriental y fue atacado en aguas internacionales”, detalló el anuncio en X, que no identifica las nacionalidades de las víctimas.

Según informó la entidad, la operación fue autorizada por el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, y tuvo como objetivo una embarcación que, de acuerdo con los reportes de inteligencia, estaba bajo control de una organización terrorista.

La acción forma parte de la Operación Lanza del Sur, la estrategia que Estados Unidos despliega en el Caribe y el Pacífico para endurecer su ofensiva contra el narcotráfico en las fronteras marítimas de Venezuela y Colombia.

El avance de esta campaña militar ha encendido tensiones diplomáticas en la región, en medio de críticas por presuntas operaciones realizadas sin suficiente coordinación con los gobiernos locales.

Las justificaciones de Estados Unidos para atacar a las supuestas narcolanchas

En el caso de las presuntas narcolanchas, la Casa Blanca envió al Congreso estadounidense un documento hace dos meses, señalando que su país estaba “en conflicto” contra el narcotráfico. La idea era darle una base legal al uso de la fuerza letal en esas rutas de narcotráfico.

Así lo ratificó el secretario de Estado, Marco Rubio, en una conversación con la prensa esta semana. “Estados Unidos está siendo atacado por organizaciones criminales terroristas en nuestro hemisferio y el presidente (Donald Trump) está respondiendo en defensa de nuestro país”.

Desde septiembre, la Fuerza Naval estadounidense y la Guardia Costera han eliminado al menos 21 embarcaciones en aguas internacionales del Pacífico y el Caribe (20 lanchas y un semisumergible), con un número aproximado de 79 tripulantes muertos.

De esas embarcaciones, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, ha mencionado hasta ahora a tres organizaciones como responsables de algunos de esos despachos: el ELN, el Tren de Aragua y el cartel de los Soles, a las cuales ha catalogado como las “Al Qaeda del hemisferio occidental”.

Las tres están en la lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras, lo cual, según las normas internas de este país, autoriza operaciones bélicas contra ellas.

Siga leyendo: Portaaviones Gerald R. Ford de Estados Unidos ya se encuentra en el Mar Caribe listo para combatir a los carteles de droga

