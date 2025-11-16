Piden vigilancia especial por supuesta “información privilegiada” que habría recibido Nicolás Petro en juzgados de Barranquilla

La defensa de Daysuris Vásquez solicitó a la Procuraduría intervenir de forma estricta en el proceso de reparto de la audiencia que decidirá si se revoca o no el principio de oportunidad que ella obtuvo como testigo clave en el caso contra Nicolás Petro.
La alerta surgió luego de que su abogado, Alaid Freja, denunciara que el equipo jurídico del hijo del presidente Petro habría conocido con anticipación la fecha de la audiencia en los juzgados de Barranquilla.
Según Freja, mientras Fiscalía, Ministerio Público y la propia defensa de Vásquez fueron notificadas oficialmente apenas el jueves pasado, el abogado de Nicolás Petro ya había publicado en la red X que la diligencia sería el 18 de noviembre, incluso antes de cualquier comunicación formal del despacho judicial.
Esa diferencia temporal encendió las alarmas.
“Pedimos una vigilancia especial sobre el procedimiento de reparto, es decir, sobre la escogencia del juez o juzgado que debe presidir la audiencia. Esta solicitud se hizo porque tuvimos conocimiento de que el abogado del señor Nicolás Petro, quien pidió la audiencia, conocía la fecha con mucha anterioridad”, afirmó el abogado.
Puede leer: Nicolás Petro: los 6 nuevos delitos que lo vinculan al “Caso Fucoso”