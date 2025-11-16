Piden vigilancia especial por supuesta “información privilegiada” que habría recibido Nicolás Petro en juzgados de Barranquilla

La defensa de Daysuris Vásquez solicitó a la Procuraduría intervenir de forma estricta en el proceso de reparto de la audiencia que decidirá si se revoca o no el principio de oportunidad que ella obtuvo como testigo clave en el caso contra Nicolás Petro. La alerta surgió luego de que su abogado, Alaid Freja, denunciara que el equipo jurídico del hijo del presidente Petro habría conocido con anticipación la fecha de la audiencia en los juzgados de Barranquilla. Según Freja, mientras Fiscalía, Ministerio Público y la propia defensa de Vásquez fueron notificadas oficialmente apenas el jueves pasado, el abogado de Nicolás Petro ya había publicado en la red X que la diligencia sería el 18 de noviembre, incluso antes de cualquier comunicación formal del despacho judicial. Esa diferencia temporal encendió las alarmas. “Pedimos una vigilancia especial sobre el procedimiento de reparto, es decir, sobre la escogencia del juez o juzgado que debe presidir la audiencia. Esta solicitud se hizo porque tuvimos conocimiento de que el abogado del señor Nicolás Petro, quien pidió la audiencia, conocía la fecha con mucha anterioridad”, afirmó el abogado. Puede leer: Nicolás Petro: los 6 nuevos delitos que lo vinculan al “Caso Fucoso”

Una audiencia “atípica”, según la defensa de Day Vásquez

La solicitud presentada ante la Agencia Especial de la Procuraduría busca que el organismo supervise directamente cómo se asignará el despacho que deberá conducir la audiencia programada para este martes a las 11:00 a. m. Freja recalcó que su interés es asegurar que no exista ninguna “ventaja procesal indebida” para ninguna de las partes. “Lo que buscamos es que el proceso de asignación del despacho, por parte del Centro de Servicios, se realice de manera completamente transparente”, sostuvo.

Para el abogado de Vásquez, el caso tiene además un elemento adicional: considera que la solicitud de audiencia presentada por la defensa de Nicolás Petro no tendría legitimidad procesal. “No, nosotros estamos completamente preparados. No tenemos ningún temor, ninguno. Lo que puedo decir es que esta es una audiencia atípica, porque quien la solicita no tiene legitimidad procesal ni legitimación activa para hacerlo”, afirmó. Agregó que se trata de dos radicados distintos, lo que impediría que alguien sea sujeto procesal en ambos al mismo tiempo. Por eso calificó como “extraña” la petición presentada por Petro. Entérese: Al menos $100 millones para adultos mayores habrían terminado en manos de Nicolás Petro, según Fiscalía

¿Por qué es clave el principio de oportunidad?